Bundesregierung Über diese 3 Themen streitet die GroKo aktuell

Das Kabinett nimmt den Gesetzentwurf für neue Klagerechte im Dieselskandal kurzfristig von der Tagesordnung. Zoff gibt es auch bei anderen Themen.

Mit dem neuen Klageinstrument könnten Verbraucher zukünftig einfacher gegen große Konzerne klagen. (Foto: dpa) Musterfeststellungsklage

BerlinUm das Klima der Großen Koalition ist es nicht gut bestellt, vielleicht ein Grund, weshalb sich die Fraktionsvorstände von CDU, CSU und SPD am 7. Mai auf die Zugspitze in Klausur begeben werden.

Es gibt Krach bei Vorhaben, die eigentlich längst von der Regierung im Kabinett beschlossen werden sollen. Das gilt etwa für die Forderung der SPD, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zu streichen. Streit gibt es auch beim Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge, der eigentlich kommende Woche vom Kabinett beschlossen werden sollte.

Und auch bei einem anderen zentralen Vorhaben der Koalition hakt es: der Einführung neuer Klagerechte in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim Diesel-Skandal. Es gebe noch „in kleineren Punkten Beratungsbedarf“, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Deshalb wurde auch der für diesen Mittwoch geplante Kabinettsbeschluss zur Musterfeststellungsklage abgesagt.

Die Ministerrunde solle sich nun Anfang Mai mit der Regelung befassen, nach der in Deutschland geschädigte Verbraucher erstmals gemeinsam vor Gericht auftreten können. In der Union wollte sich niemand näher äußern.

Die SPD indes ist guter Dinge. „Wir sind jetzt nahezu fertig“, sagte deren Rechtspolitiker Johannes Fechner. Die Koalition habe sich darauf verständigt, wer zu einer Musterklage berechtigt sein solle. An dieser Frage war eine Einigung bisher gescheitert. Union und Wirtschaftsverbände bestanden darauf, die Zahl der Klagebefugten deutlich zu reduzieren, um eine Klageindustrie nach US-Vorbild zu verhindern.

Ein Missbrauch soll nun mittels „klarer Kriterien“ ausgeschlossen werden. So darf sich ein Verband nicht extra für ein Musterverfahren gründen, sondern muss mindestens vier Jahre bestehen. Handelt es sich um einen Dachverband, müssen ihm mindestens zehn Mitgliedsverbände angehören, die sich überwiegend mit Verbraucherschutz beschäftigen.

Dasselbe gilt für einzelne Verbände. Sie müssen mindestens 350 Mitglieder haben. Am Ende, so heißt es, könnten rund 20 Institutionen übrig bleiben, die klageberechtigt sind. Dazu gehören der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) oder der ADAC. Diese können dann etwa Klage gegen VW führen, wenn mindestens zehn Verbraucher glaubhaft machen können, dass sie vom Diesel-Skandal betroffen sind.

Die Verjährung der Ansprüche wird mit der Klage ausgesetzt. Wenn sich innerhalb von zwei Monaten 50 Betroffene in ein Klageregister eintragen, startet das Verfahren. Im Prozess werden die strittigen Fragen grundsätzlich geklärt. Auf Basis des Feststellungsurteils muss dann jeder Verbraucher seine Ansprüche individuell geltend machen.

Wird der Gesetzentwurf, wie von der SPD angestrebt, vor der Sommerpause beschlossen, könnte das Klageinstrument doch noch wie geplant am 1. November in Kraft treten. Es sei denn, die Union stellt sich weiter quer. Denkbar ist etwa, dass sie auf Zugeständnisse der SPD bei anderen strittigen Themen pocht.

Zur Konfliktlösung könnte auch die Koalitionsklausur auf der Zugspitze beitragen. „Die Zugspitze ist immer wichtig fürs Klima“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag. Der höchste Berg Deutschlands mit fast 3000 Metern gehört zu seinem Wahlkreis. Die Tagesordnung, erklärte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, würden gerade zwischen den Parteien besprochen. Details wollte er nicht verraten – um nicht seine Verhandlungsposition zu schwächen.

So weit ist es bereits nach sieben Monaten Koalitionsverhandlungen, mühsamer Konstituierung der Regierung bei zugleich sinkenden Umfragewerten und einer AfD, die den Parlamentsbetrieb mit ihren Äußerungen und Anträgen nachhaltig verändert: Selbst um Themen für Klausurtagungen wird hart gerungen.

So ist es etwa die SPD, die mit ihrer neuen Parteivorsitzenden und gleichzeitigen Fraktionschefin Andrea Nahles den Spagat versuchen muss, die Partei zu erneuern, in den Umfragen nicht weiter zu sinken, sich von der Union abzugrenzen und zugleich vertragstreu zu regieren. Das sorgt fast folgerichtig für Streit mit dem Koalitionspartner, der nun auch Inhalt der Fraktionsklausur werden könnte.

Am Dienstagmorgen hatten sich Volker Kauder (CDU) sowie Andrea Nahles (SPD) und Dobrindt zu Beratungen getroffen. Eine Einigung gab es offenkundig nicht. Das gilt für die Forderung der SPD, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zu streichen, was Dobrindt als einen Angriff auf den seit Jahrzehnten funktionierenden Abtreibungsparagrafen 218 wertete. Er appellierte, Differenzen intern zu klären und nicht öffentlich auszutragen und Ultimaten zu stellen. Änderungen lehnte er ab

Bei der umstrittenen Frage des Familiennachzugs bei subsidiär geschützten Flüchtlingen will die SPD eine lockere Auslegung, während die CSU auf eine wortgenaue Interpretation des Koalitionsvertrags pocht: auf 1000 Personen pro Monat soll der Zuzug „begrenzt“ sein. „Mehr ist nicht vereinbart und werden wir auch nicht akzeptieren“, stellte Dobrindt am Dienstag klar.

Die Festlegung sei „mehr als deutlich“ und bedeute keinesfalls, dass auf jeden Fall 12.000 Nachzügler pro Jahr nach Deutschland kommen dürften. Vielmehr appellierte er an Nahles und die SPD, „sich wieder an Vereinbarungen zu orientieren“.

Auch solle die SPD neuerliche Debatten über Steuererhöhungen unterlassen. Derartige Pläne schließe der Koalitionsvertrag aus. „Regieren will immer wieder gelernt sein“, sagte Dobrindt. Der „politische Hauptgegner“ sei ohnehin die AfD und nicht die SPD. „Um die Ordnung im politischen System zu erhalten“, sei eine stabile SPD wichtig. Doch die will sich vom Koalitionspartner nicht unterbuttern lassen. Das gilt auch für das von ihrem früheren Justizminister Heiko Maas (SPD) vorangetriebenen Vorhaben einer Musterfeststellungklage.

Das neue Klageinstrument ist auch ein Herzensanliegen der Verbraucherschützer vom VZBV. Deren Chef Klaus Müller warnte denn auch vor weiteren Verzögerungen bei den Gesetzesplänen für die neuen Klagerechte. „Die Bundesregierung ist mit einem sehr konkreten Versprechen an die Geschädigten des Dieselskandals in die Koalition gestartet. Ein Scheitern des Zeitplans kann sie sich nicht erlauben“, sagte Müller dem Handelsblatt. „Das wäre nicht nur juristisch ein Schlussstrich zulasten der Verbraucher, weil dann Ansprüche gegen VW verjähren würden. Das wäre vor allem ein Vertrauensbruch, der den Koalitionsparteien erheblich schaden würde.“ Deshalb überwiege die „Zuversicht in die politische Vernunft“.

So reagiert die Opposition

FDP und Grüne reagierten mit scharfer Kritik auf das neuerliche Bremsmanöver der Koalition beim Verbraucherschutz. „Das Gemurkse der Groko geht weiter“, sagte die verbraucherpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Katharina Kloke, dem Handelsblatt. „Am Ende könnten Verbraucher und Unternehmen teuer dafür bezahlen.“

Die Verbraucher-Expertin der Grünen, Tabea Rößner, erinnerte daran, dass die Große Koalition das Inkrafttreten der Musterfeststellungsklage zum 1. November versprochen habe, damit es bei dem massenhaften Betrug von Verbrauchern beim VW-Dieselskandal nicht zu einer Verjährung komme. „Die letzte Bundesregierung hat es schon versäumt, dafür die Weichen zu stellen“, sagte Rößner dem Handelsblatt. „Daher muss jetzt Dampf gemacht werden, damit das Gesetz ordentlich beraten werden kann.“

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast gab der Union die Schuld für den Stillstand. „Das Taktieren zu Gunsten der Wirtschaft und zu Lasten der Verbraucher zeigt klar, wem die Union den höchsten Wert beimisst“, sagte Künast dem Handelsblatt. Dem widerspreche, dass mittlerweile diverse Minister und Kanzlerin Angela Merkel selbst sagten, dass die Dieseleigentümer nicht die Last tragen dürften. „Dann müssen Merkels wohlklingenden Worten nun endlich Taten folgen.“

Künast warnte Merkel zugleich davor, die Musterfeststellungsklage „gegen andere Themen zu verdealen und einen Beschluss hinaus zu zögern“. Die Betroffenen brauchten nun „zeitnah Klarheit und das Parlament ein ordentliches Verfahren“.