Bundestag AfD-Abgeordneter Glaser zum Vize im Finanzausschuss gewählt

Albrecht Glaser ist Stellvertreter des Finanzausschuss. Damit hat die AfD erneut einen ihrer Kandidaten in den Ausschüssen platziert.

BerlinDer Finanzausschuss des Bundestages hat den hessischen AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Im Oktober war Glaser bei der Wahl der stellvertretenden Bundestagspräsidenten in drei Wahlgängen durchgefallen. Die anderen Fraktionen warfen ihm damals vor, er stelle mit islamkritischen Äußerungen das Grundrecht auf Religionsfreiheit für Muslime infrage.

Wie am Donnerstag aus Ausschusskreisen verlautete, hatten sich die Obleute der Parteien vor der Sitzung am Mittwoch darauf geeinigt, dass über den von der AfD nominierten Kandidaten für das Amt des Stellvertreters in geheimer Wahl abgestimmt werden solle. Den Angaben zufolge erhielt er 22 Jastimmen. Neun Ausschussmitglieder stimmten mit Nein, sieben enthielten sich. Einige Ausschussmitglieder sagten, dieser Posten habe nicht so großes Gewicht wie der des Bundestagsvizepräsidenten.

Abgeordnete der AfD hatten im Januar den Vorsitz in den Ausschüssen für Recht und Tourismus sowie im Haushaltsausschuss übernommen. Alle drei AfD-ler hatten sich damals einer Wahl stellen müssen. Normalerweise wird der Vorsitzende nur benannt.