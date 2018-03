 Wahlkampf: Stegner: SPD braucht mehr Kampf

Ralf Stegner kritisiert den Wahlkampf der SPD und fordert zu einer stärkeren Offensive auf. Er sieht immer noch die Möglichkeit eines Wahlsieges, sofern die SPD sich nicht länger hinter Analysen versteckt.

KielSchleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner hat seine Partei aufgefordert, sich im Wahlkampf mehr auf den politischen Gegner zu konzentrieren. Geboten sei „weniger Analyse, mehr Kampf“, sagte das SPD-Bundesvorstandsmitglied am Freitag dem Deutschlandfunk. Die Kritik von Ex-Parteichef Franz Müntefering am Start der Wahlkampagne dürfe nicht überbewertet werden. Mit der Zeitung von gestern werde auch nur Fisch eingewickelt, sagte Stegner. Müntefering hatte in der „Zeit“ die schlechte Vorbereitung der SPD auf den Start von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück beklagt.



Laut Stegner ist die Bundestagswahl für die SPD noch nicht verloren. Die Partei werde unterschätzt. Die Wahrheit liege, um die Fußballersprache zu bemühen, auf dem Platz, sagte er. Wenn die SPD jetzt im Mittelfeld darüber diskutiere, wer die ersten Gegentore zugelassen habe, werde man die Bude voll bekommen. Vielmehr müsse die SPD sich jetzt darauf konzentrieren, Tore gegen den politischen Gegner zu schießen.