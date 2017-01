Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Rückhalt für die CDU bröckelt

Zudem wisse der Wähler zwischen Landes- und Bundespolitik zu unterscheiden, erklärt Koschkar. Die AfD hatte bei der Landtagswahl im touristisch geprägten Vorpommern nicht vorrangig wegen Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik gepunktet, sondern weil die Landesregierung mit unpopulären Strukturreformen vor allem im Ostteil des Landes für Unzufriedenheit gesorgt hatte.

Unübersehbar ist: Der Rückhalt der CDU in ihrer einstigen Hochburg Vorpommern bröckelt. Drei ehemalige Christdemokraten aus Merkels Wahlkreis sitzen inzwischen als AfD-Abgeordnete im Landtag. Im Dezember gründeten CDU-Mitglieder in Vorpommern als Reaktion auf das desaströse Wahlergebnis den landesweit ersten Konservativen Kreis, um hadernde Wähler und Mitglieder zu binden. Die CDU müsse wieder den konservativen Bereich abdecken, soweit wie es das Grundgesetz zulasse, gab der Sprecher des Kreises, Sascha Ott, vor.

AfD-Programm: Das fordert die Partei Mindestlohn Die AfD ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Damit liegt sie auf einer Linie mit SPD, Grünen, der Linkspartei und Teilen der Union.

Erbschaftssteuer Geht es nach der AfD soll die Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Dafür setzt sich aktuell auch die FDP ein.





Bundespräsident Die AfD möchte, dass der Bundespräsident künftig direkt vom Volk gewählt wird. Dieser Vorschlag kam 2009 auch vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Zustimmung erhielt er dafür nur aus der FDP.





Volksentscheid Die AfD will mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Auch die SPD, die Linke und die Grünen wollen, dass die Hürden für Volksentscheide abgesenkt werden. Ihre Vorschläge gehen aber nicht so weit wie die Ideen der AfD.

Familie Die traditionelle Familie gilt der AfD als Keimzelle der Gesellschaft. Das Loblied auf die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie taucht in dieser Form auch im Parteiprogramm der CSU auf.

Freihandelsabkommen Die AfD lehnt die Freihandelskommen TTIP und CETA ab. Auch die Linke und die Grünen sind dagegen.





Der CDU-Landesvorsitzende Lorenz Caffier gibt sich angesichts der Holm-Nominierung gelassen: „Angela Merkel hat immer die politische Auseinandersetzung gesucht und sich ihrem Wählerauftrag gestellt.“ Holm sei unglaubwürdig und unbeständig. Noch vor wenigen Tagen habe er gesagt, für die Menschen im Land Politik gestalten zu wollen, jetzt ziehe es ihn doch nach Berlin. Eine aktuelle Umfrage der „Ostsee-Zeitung“ sieht die Christdemokraten wieder im Aufwind.

Vorpommerns CDU-Basis will Merkel am kommenden Samstag als Direktkandidatin nominieren. Dies ist ihr erster Beliebtheitstest im Wahljahr 2017 in ihrer politischen Heimat. Bei der Aufstellung vor vier Jahren stand die Basis zu 100 Prozent hinter ihr.