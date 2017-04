 Bundestagswahl 2017: FDP lehnt Koalitionsaussagen im Wahlkampf strikt ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Christian Lindner Der Parteichef der FDP will seine Partei nicht zum „nützlichen Idioten für beliebige Mehrheiten“ machen lassen. (Foto: AFP)

BerlinDie FDP lehnt eine Festlegung auf mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl strikt ab. Die Freien Demokraten wollten ihre Eigenständigkeit wahren und hätten jetzt die Chance auf ein Comeback, sagte Parteichef Christian Lindner am Freitag beim Bundesparteitag in Berlin. „Diese Chance auf ein Comeback werden wir nicht verspielen, indem wir uns von wem auch immer zum nützlichen Idioten für beliebige Mehrheiten machen lassen“ sagte er. Eine Koalitionsaussage verbiete sich schon deswegen, damit etwa Unions-Fraktionschef Volker Kauder am Ende nicht sagen könne, die FDP sei nur durch Leihstimmen der CDU gewählt worden.

Wenn sich die Richtung der Politik verändern lasse, sei es eine Frage der Verantwortung, in eine Regierung einzutreten, sagte Lindner. Sei dies nicht möglich, sei es eine Frage der Verantwortung, in die Opposition zu gehen. Das Land leide nicht nur unter einer ambitionslosen Regierung, sondern genauso unter einer linksgrünen Opposition, die so spannend sei wie „eingeschlafene Füße“.

Lindner unterstrich, die FDP wolle mit ihrem Wahlprogramm Projekte beschließen, die Deutschland freier, flexibler, fairer, digitaler, moderner und weltoffener machen sollten. Die „Agenda 2030“ sei das Angebot an die „ungeduldige Mitte“. Die CDU stehe der FDP zwar in der Wirtschafts- und Finanzpolitik noch ein Stück näher als die SPD. In einer Zeit des Wandels sei das „Weiter so“ von Kanzlerin Angela Merkel aber genauso gefährlich wie "das Zurück“ von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Neben den Schwerpunkten Bildung und Digitalisierung werde die FDP auch das Thema Steuersenkungen weiter aufgreifen. „Wir werden nicht nur einen Steuer-Wahlkampf machen, aber selbstverständlich lassen wir uns das Thema doch nicht nehmen von anderen Parteien“, sagte Lindner.