 Bundestagswahl: Rot-Grün lehnt Koaltion mit der Linkspartei ab

Das rot-rot-grüne Schreckgespenst: Umfragen zufolge haben SPD und Grüne nur mit Hilfe der Linken eine Chance auf die Mehrheit im Bundestag. Linken-Chef Riexinger hält auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung für möglich. Doch Rot-Grün blockt ab.

Ein Arbeiter streicht mit Leim in Berlin über ein Wahlplakat von Peer Steinbrück. Der SPD-Kanzlerkandidat betont: „Es wird keine Koalition mit der Linkspartei geben.“ (Foto: Reuters)

BerlinSPD und Grüne haben ein Problem. Vor vier Jahren zerbröselte in den Wochen vor der Bundestagswahl die gemeinsame Machtperspektive, nun droht ihnen das gleiche Schicksal. Denn plötzlich schwächelt nicht nur die SPD. Auch die Grünen verlieren: In einer neuen Forsa-Umfrage für RTL und „Stern“ kommen SPD (22 Prozent) und Grüne (elf Prozent) nur noch auf 33 Prozent, während die Linke um zwei Punkte auf zehn Prozent zulegt. Das zeigt: Eine realistische Machtoption gibt es derzeit nur mit der Linken. Doch allem Werben zum Trotz: SPD und Grüne wollen nicht mit Hilfe der Linken an die Macht.

„Die Avancen der Linkspartei erinnern mich langsam an Stalking“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann. Ein Szenario, wonach SPD-Chef Sigmar Gabriel bei einer Mehrheit weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün erst die SPD in eine große Koalition führt, diese dann platzen lässt und sich mit Hilfe der Linken zum Kanzler wählen lässt, bezeichnet er selbst als „Science fiction“. Zunächst einmal muss Gabriel ohnehin die Zeit nach dem 22. September bei einem schlechten Ergebnis politisch überleben.

Linken-Chef Bernd Riexinger hat nun via „Berliner Zeitung“ SPD und Grünen das bisher weitreichendste Angebot unterbreitet. „Wenn es nach dem 22.9. eine Mehrheit gegen (Kanzlerin Angela) Merkel gibt, dann schließe ich ausdrücklich keine Option aus.“

Er öffnet damit etwas die Tür für eine Tolerierung einer rot-grünen Minderheitsregierung – also eine Wahl eines Kanzlers Peer Steinbrück. Doch Fraktionschef Gregor Gysi bremst umgehend. „Wir sind uns in der Führung einig: So etwas Halbgewalktes wie eine Tolerierung ist nicht verantwortbar, und unsere Partei verlöre nur“, unterstreicht Gysi in der „Saarbrücker Zeitung“. Die interne Debatte dürfte Rot-Grün in ihrer Einschätzung der Linken als unzuverlässiger Partner bestätigen.