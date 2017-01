SPD erhoffte sich mit Schulz neuen Schwung

Die Umfragen zeigen aber auch, dass es um den Rückhalt Gabriels in der eigenen Partei nicht gut bestellt ist. „Es gibt immer noch viele SPD-Anhänger, die lieber Merkel als Gabriel wählen“, stellte Neugebauer fest. Schulz wäre aber auch aus seiner Sicht nicht der bessere Kandidat: „Die Probleme der deutschen Innenpolitik sind ihm fremd.“

An der SPD-Basis verbanden sich dennoch Hoffnungen mit Schulz. Ein Bundestags-Abgeordneter berichtete nach vielen Gesprächen in den Wahlkreisen und mit anderen Abgeordneten über die Weihnachts- und Neujahrspause, an der Basis herrsche große Verunsicherung und Nervosität. Umfragen von 20 Prozent für die Bundes-SPD hielten die Wahlkämpfer vor Ort für realistisch. Der 61-jährige Schulz, als langjähriger Europapolitiker längst Polit-Veteran, werde nicht zum Berliner Establishment gezählt: „Die Hoffnung war, dass mit ihm ein frischer Wind kommt.“

Die Parteienforscher attestieren Gabriel, dass er für Merkel kein leichter Gegner sei. „Er ist ein guter Wahlkämpfer“, sagte Niedermayer. „Er kann zuspitzen, er kann die Sache auf den Punkt bringen, er ist eine Kämpfernatur.“ Von Nachteil sei, dass ihm das Image anhafte, ein sprunghafter Mensch zu sein. Das liege zum Teil aber auch an seiner Rolle als Parteichef, etwa in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Da müsse Gabriel unterschiedliche Positionen der SPD-Funktionärsschicht und in großen Teilen der Wählerschaft unter einen Hut bringen: „Das erklärt auch, warum er mal zur einen, mal zur anderen Seite ausschlägt.“

Wenn es beim Zeitplan der SPD-Spitze bleibt, wird der Kanzlerkandidat bei einer Vorstandsklausur am 29./30. Januar in der Parteizentrale in Berlin ausgerufen. Die formelle Wahl auf einem Bundesparteitag soll Ende Mai folgen – mit einem Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai im Rücken, wie die Sozialdemokraten hoffen.

Ein großes Manko für Gabriel – wie auch jeden anderen SPD-Kanzlerkandidaten – ist aus Sicht der Parteienforscher das Fehlen einer realistischen Machtoption. „Für viele Wähler der Sozialdemokratie ist der Kanzlerkandidat nur dann entscheidend, wenn ein Machtwille geäußert wird, also ein Anspruch auf Führung einer Regiering damit verbunden ist“, sagte Neugebauer. „Das muss die Sozialdemokratie liefern. Und da kommen sie dann in das nächste Problem: Koalitionspartner.“ Die Möglichkeit einer Koalition aus SPD, Linken und Grünen halte er für wenig realistisch, wenn er die gegenwärtigen Lagerverhältnisse fortschreibe. Niedermayer sagte: „Das ist rein rechnerisch schon fraglich. Und politisch sehe ich das ehrlich gesagt nicht.“ Für ihn seien die inhaltlichen Differenzen der Parteien zu groß.

Bei der Klausur oder früher wird auch die Entscheidung über die Nachfolge von Steinmeier erwartet, den Union und SPD am 12. Februar zum Bundespräsidenten wählen wollen. SPD-Politiker rechnen fest damit, dass Schulz die Spitze des Auswärtigen Amtes übernimmt, da er von der Europa-Bühne her bestens mit den beherrschenden Themen – Brexit, Ukraine, Syrien, Nahost – vertraut sei und über die internationalen Kontakte verfüge. Mit der Regierungserfahrung wäre Schulz nach der Bundestagswahl in guter Position, bei einer SPD-Beteiligung an der Regierung ein Ministeramt einzufordern. Auch als Chef der Bundestagsfraktion in der neuen Wahlperiode können Abgeordnete ihn sich vorstellen.