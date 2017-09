 ++ Bundestagsdebatte im Newsblog ++: Merkel legt vor, Gabriel erwidert

Bundestag Kanzlerin Angela Merkel und ihr Vize Sigmar Gabriel sprechen heute im Bundestag. (Foto: AP)

Nur zwei Tage nach dem eher zahmen TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz kommt es zur nächsten Gelegenheit für einen Schlagabtausch. Im Bundestag stehen sich Kanzlerin und Vizekanzler gegenüber. Nach vier Jahren des gemeinsamen Regierens in der großen Koalition darf man gespannt sein, wie sehr sich Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel beharken. Aber auch die Fraktionschefs der Opposition werden gut zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl die Chance nutzen, mit ihren Reden zur „Situation in Deutschland“ zu punkten. Verfolgen Sie die Höhepunkte der Debatte im Newsblog.

+++ Herausragende Ereignisse +++

Eine schönere Aufgabe hätte es für ihn nicht geben könne, sagt Lammert zum Abschluss seiner Rede. Als herausragende Ereignisse seiner Amtszeit nennt der scheidende Bundestagspräsident die erste Rede eines deutschen Papstes vor einem gewählten deutschen Parlament sowie die gemeinsame Sitzung mit der französischen Nationalversammlung in Berlin. Aber auch die Auftritte von Navid Kermani und Wolf Biermann, die sich von den sonst üblichen Auftritten im Bundestag deutlich unterschieden hätten, zählt Lammert auf.

+++ Lammerts letzter Auftritt +++

Norbert Lammert eröffnet die Sitzung – sein letzter Auftritt als Bundestagspräsident. In seiner Rede erinnert er an die Bedeutung des Parlaments und betont, wie wenig selbstverständlich Freiheiten und unser Frieden sind. Zugleich mahnt er an, dass im Bundestag häufig „zu viel geredet und zu wenig debattiert wird“. Eine vitale Demokratie zeichne sich nicht dadurch aus, dass am Ende Mehrheit entscheiden, sondern dass auf dem Weg dorthin Minderheiten mitsprechen.

+++ Merkel eröffnet, Gabriel erwidert +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute nach der Eröffnung um 9 Uhr im Bundestag als erstes ans Rednerpult treten. Sie wird Bilanz ziehen über die Arbeit ihrer Regierung in den vergangenen vier Jahren. Nach Merkel sprich Vize-Kanzler Sigmar Gabriel. Es wird spannend, wie sehr er sich wenige Wochen vor der Wahl mit der Kanzlerin beharkt.