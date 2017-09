Abschiebung abgelehnter Asylbewerber Am heutigen Dienstag soll ein Flug nach Kabul starten. (Foto: dpa)

BerlinDie Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hält den geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan für ein perfides Wahlkampfmanöver. „Man will ein Signal der Härte setzen, um kurz vor der Bundestagswahl im flüchtlingsfeindlichen Milieu nach Stimmen zu fischen“, sagte der Geschäftsführer der Organisation, Günter Burkhardt, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er warf Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und dessen Amtskollegen in den Ländern vor, die Lage in Afghanistan komplett zu ignorieren. Auch die Opposition erhob schwere Vorwürfe.

Mehrere Bundesländer bereiten nach einer längeren Pause erstmals wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan vor. Mindestens zwölf Menschen, darunter vier aus Nordrhein-Westfalen, sechs aus Bayern und einer aus Hamburg, sollen am Dienstagabend von Düsseldorf aus in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden. Das hatte der Flüchtlingsrat NRW der dpa am Montag gesagt. Das Landesministerium für Flüchtlinge und Integration in NRW äußerte sich nicht dazu. Das Bundesinnenministerium lehnt generell jede Aussage zu anstehenden Abschiebeaktionen ab.

Sichere Orte für abgeschobene Flüchtlinge Warum sind Abschiebungen nach Afghanistan umstritten? Für die Bundesregierung gibt es in Afghanistan sichere Regionen. Kritiker halten Abschiebungen dennoch für unverantwortlich, weil sich der Krieg mit den radikalislamischen Taliban seit dem Abzug der meisten internationalen Truppen Ende 2014 erheblich ausgeweitet hat.

Wie gefährlich ist die Lage in Afghanistan wirklich? Der Inspekteur des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan berichtete (Stand Herbst 2016), insgesamt stünden 33 der 407 Bezirke unter der Kontrolle oder dem Einfluss der Taliban. Weitere 116 Bezirke seien umkämpft. Damit seien rund 63 Prozent des Landes in Händen der Regierung.

Wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen aus? Die Unsicherheit verstärkt humanitäre und Entwicklungsprobleme. Wegen der Gefechte und vieler Straßenblockaden der Taliban – zunehmend mit Minen oder improvisierten Sprengsätzen – erreichen die Menschen ihre Märkte, Schulen oder Kliniken vielerorts nur schwer. Rund 40 Prozent aller Afghanen haben laut Welternährungsprogramm der UN nicht regelmäßig Zugang zu genug Essen. Mehr als eine Million Kinder sind unterernährt.

Deutsche Politiker sprechen von „sicheren Gebieten“ – wo sind die? Die Politiker spezifizieren oft nicht, was sie meinen. Innenminister Thomas de Maizière hat gesagt: „Afghanistan ist ein großes Land. Dort gibt es unsichere und sichere Gebiete.“ Manchmal verweisen Politiker auf die großen urbanen Zentren, zum Beispiel die Hauptstadt Kabul, oder auf die zentral gelegene Provinz Bamian.

Sind das sichere Regionen? Bamian ist relativ sicher, aber sehr arm. Die beiden Straßen in die Provinz werden von Taliban kontrolliert.

Andersherum: Wo sind die unsichersten Gebiete? Im Norden waren 2016 die Provinzen Kundus und Baghlan besonders umkämpft; dort war bis 2013 noch die Bundeswehr stationiert. Im Süden konzentrieren sich die Extremisten vor allem auf die Provinzen Helmand und Urusgan; im Westen auf die Provinzen Fariab und Farah. Im Osten und im Zentrum gelten Nangarhar, Kunar, Logar, Wardak, Ghazni und Ghor als besonders unsicher.

Es wäre die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan seit dem schweren Anschlag vom 31. Mai in Kabul in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft. Die Explosion hatte mindestens 150 Menschen getötet, Hunderte verletzt und schweren Schaden auf dem Gelände der Botschaft angerichtet. Nach dem Anschlag hatten Bund und Länder die Abschiebungen nach Afghanistan auf drei Gruppen beschränkt: „Gefährder“ – Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Terrorakt zutrauen –, Straftäter und jene, die „hartnäckig ihre Mitarbeit an der Identitätsfeststellung“ verweigern. Hilfsorganisationen lehnen Abschiebungen in das Land generell ab, weil sie die Situation in Afghanistan für lebensgefährlich halten.

Burkhardt beklagte, die Sicherheitslage in dem Land habe sich enorm verschlechtert. Die US-Regierung habe gerade erst entschieden, ihre Militärpräsenz dort wieder auszubauen. Deutschland schiebe dennoch dorthin ab. „Das passt nicht zusammen“, beklagte er. „Gegenläufig zur Entwicklung der Sicherheitslage in Afghanistan wird versucht, hier ein Exempel zu statuieren.“ Dies sei nicht zu rechtfertigen. Er sprach von einem „Machtkampf“ zwischen de Maizière und dem CSU-Spitzenkandidaten, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann(CSU), nach dem Motto: „Wer ist der härteste Sheriff in Deutschland?“

Neben dem Versuch, rechte Stimmen zu fangen, gehe es den Innenministern wohl auch darum, Panik in der afghanischen Community zu schüren. „Die Abschiebungen führen zu einer enormen Verunsicherung unter den hier lebenden Afghanen“, sagte Burkhardt.

Auch aus der Opposition kam harte Kritik. Die Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelpke beklagte: „In ihrer rigorosen Abschiebepolitik hat die Bundesregierung sichtlich jede Scham verloren.“ Mit dem geplanten Abschiebeflug gehe es de Maizière allein darum, vor der Bundestagswahl noch ein Zeichen zu setzen. „Das ist eine menschenrechtliche Kapitulationserklärung sondergleichen.“

Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Luise Amtsberg, warf de Maizière ebenfalls vor, er wolle sich gegen Herrmann profilieren und gefährde so Menschenleben. „Das ist zynisch“, sagte sie. „Afghanistan ist seit Anfang Juni diesen Jahres nicht sicherer geworden und das weiß auch die Bundesregierung.“