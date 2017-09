 AfD-Eklat um Petry: Die Spaltung hat begonnen

BerlinSchon das Wetter am Morgen nach dem Wahltriumph der AfD verheißt nichts Gutes. Der Himmel über Berlin ist grau, es ist nasskalt und regnerisch. An solchen Tagen plant man besser keine Feier, könnte sie doch ins Wasser fallen. Und genau so kommt es auch, als die AfD-Führung und die Spitzenkandidaten Punkt 9 Uhr den großen Saal der Bundespressekonferenz betreten.

Eine Stunde lang wollen Frauke Petry, Jörg Meuthen, Alexander Gauland und Alice Weidel den Hauptstadtjournalisten Rede und Antwort stehen. Doch es kommt anders, als viele gedacht haben. Es dauert nur wenige Minuten, bis sich ein ziemlicher Sturm aufbaut, der mit einem Paukenschlag endet. Plötzlich sitzen nur noch drei AfDler auf dem Podium. Petry, die kurz zuvor gut gelaunt mit einem an die Presse gerichteten freundlichen „Guten Morgen“ hereingekommen war, hat das Weite gesucht. Es ist ein Eklat mit Ansage.

In nur wenigen Minuten leitet Petry ihren Abgang ein, der zugleich ein Abschied aus der neuen AfD-Fraktion im Bundestag ist. Zu groß ist die Kluft zwischen dem, was Petry will und was die anderen wollen. Die AfD-Politikerin spricht über das fulminante Wahlergebnis ihrer Partei, an dessen Zustandekommen, sie einen nicht unwesentlichen Anteil hatte. Und das ohne gemeinsame Auftritte mit dem Führungstandem Gauland und Weidel. Petry meisterte ihren Wahlkampf quasi im Alleingang und errang als Spitzkandidatin der sächsischen AfD ein Direktmandat. Ihre Landespartei überholte sogar die CDU und ist nun die stärkste Kraft im Freistaat.

Dieser Erfolg zeige, so Petry, dass die Bürger „eine neue Kraft in diesem Land dringend suchen“. Opposition zu sein, sei eine „große Aufgabe“, fügt sie hinzu und umriss sogleich, worauf es letztlich aus ihrer Sicht ankommen muss. Der Anspruch müsse sein, eine Regierungsübernahme im Jahr 2021 vorzubereiten. Und ihr inhaltlicher Anspruch bestehe darin, endlich programmatische Inhalte, die die AfD habe, nun auch „personell zu untersetzen“. Denn bei den Wählern sollten diese Angebote ankommen „und nicht, wie leider in der Vergangenheit selbstverschuldet, Positionen, die mit er Realität nicht viel gemein haben“. Schnell wird klar: Dieser Seitenhieb soll die anderen auf dem Podium treffen. Denn vom derzeitigen AfD-Führungspersonal scheint sie nicht viel zu halten.

„Es gibt einen inhaltlichen Dissens in der AfD. Diesen sollten wir nicht totschweigen“, poltert Petry gegen ihre Parteikollegen los. Um dann klar auszusprechen, was sich schon seit Monaten abgezeichnet hatte. So wie sich die AfD in der Vergangenheit präsentiert habe, könne sie allenfalls in der Opposition erfolgreich sein. Das aber passe nicht zu ihrem Anspruch. Sie wolle vielmehr den Übergang hin zur Regierungsfähigkeit „aktiv“ gestalten, wie sie sagt. Ihr geht es um „Realpolitik im guten Sinne einer künftigen Politik“. Chancen auf eine Umsetzung mit Gauland, Weidel & Co. sieht sie aber nicht, weshalb sie der künftigen AfD-Fraktion nicht angehören will.

Damit verfestigt sich der Eindruck, dass die Partei in ihrem derzeitigen Zustand kaum eine Zukunft haben dürfte. Eine Spaltung ist nun fast schon unausweichlich geworden. Das Vorspiel dazu fand vor wenigen Monaten auf dem Kölner Wahlparteitag der AfD statt. Petry musste seinerzeit eine schwere Schlappe einstecken. Danach mied sie den Kontakt zu Weidel und Gauland. Auch an Telefonkonferenzen des Bundesvorstands nahm sie so gut wie nicht mehr teil. Damals in Köln rückte genau das in den Fokus, was Petry immer deutlicher kritisierte, der ungeklärte Umgang mit den Rechtsauslegern in der Partei.

Petry scheiterte in Köln aber mit dem Versuch, die AfD auf einen „realpolitischen“ Kurs einzuschwören. Stattdessen setzten sich Gauland und Weidel mit ihrer „fundamentaloppositionellen“ Strategie durch. Kurz vor der Bundestagswahl wurden die Rivalitäten noch einmal deutlich sichtbar, als Petry in einem Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ auf Distanz zu den beiden ging. Auf die Frage, ob sie sich darüber ärgere, wenn Gauland mit seinen Aussagen zur Wehrmacht oder Co- Weidel mit einer ihr zugeschriebenen „Reichsbürger“-Mail Schlagzeilen auslöse, sagte sie, sie verstehe, „wenn die Wähler entsetzt sind“.

Gauland ließ das freilich nicht stehen, obwohl Co-Bundeschef Jörg Meuthen die Marschrichtung vorgegeben hatte, nicht darauf zu reagieren. Er schoss öffentlich zurück und warf Petry vor, in den letzten Tagen des Wahlkampfes die eigenen Leute „in Zweifel“ gezogen zu haben. Aus Petrys Zweifeln ist mit ihrem Paukenschlag in der Bundespressekonferenz nun so etwas wie ein Schlussstrich geworden.