Junge Menschen gegen rechts Immer mehr junge Menschen in Deutschland gründen Organisationen, die sich gegen rechtspopulistische Parteien richten. (Foto: dpa)

BerlinWenn die deutschen Bürger in einem Monat an die Wahlurne gehen, stimmen sie über die politische Zukunft eines Landes ab, das umzingelt ist von rechtsnationalistischen Populisten. Ungarn hat Victor Orban, Polen Jaroslaw Kaczynski, die Niederlande Geert Wilders, Frankreich Marie le Pen, Österreich die FPÖ, die Schweiz die SVP, Großbritannien den Brexit-Befürworter, Russland hat Putin, die Türkei Erdogan und die USA Donald Trump.

Die internationale Gemengelage voller pöbelnder Populisten macht vor den deutschen Landesgrenzen nicht halt. Über die sozialen Medien wird rechtes und nationalistisches Gedankengut auch nach Deutschland infiltriert und landet geradewegs in den Köpfen vieler deutscher Bürger und Wähler. Sie wählen die AfD, die sich vier Jahre nach ihrer Gründung am 24. September aller Wahrscheinlichkeit nach den Weg in den deutschen Bundestag geschimpft haben wird. Laut aktuellen Prognosen dürfte die AfD auf etwa neun Prozent der Stimmen kommen und damit die drittstärkste Kraft werden.

Wie konnte es nur soweit kommen? Es gibt viele Erklärungsversuche. Doch Erklärungsversuche – das reicht zahlreichen jungen Menschen in Deutschland nicht mehr. Sie wollen etwas gegen den Rechtspopulismus im Land tun. Ausgerechnet die Generation Y, die sich für Politik jahrelang nicht interessiert hatte, ist um den Zustand der Demokratie im Land besorgt.

Immer mehr Organisationen entstehen, die von jungen Menschen gegründet werden. „DEMO“, „Informationen für Deutschland“, „Kleiner Fünf“, „Polis 180“, „#ichbinhier“, „Kaffee & Kapital“, um nur einige zu nennen. Sie alle eint der Kampf gegen den Rechtspopulismus und für die Demokratie in Deutschland. „Die junge Generation ist teilweise aufgewacht“, erklärt Paulina Fröhlich von Kleiner Fünf.

Fröhlich ist 25 Jahre alt. Ein Jahr vor den Bundestagswahlen hat sie zusammen mit Freunden die Initiative „Kleiner Fünf“ gegründet. „Die Bundestagswahl ist das Narrativ unserer Gründung“, erklärt Fröhlich. Ihr Ziel ist klar: Rechte Parteien vom Bundestag fernhalten. Ihr Mittel: Argumente. „Junge Menschen, die beim Abendessen sitzen und Magenschmerzen bekommen, wenn sie sich anhören müssen, wie ihre Eltern auf Argumente der AfD hereinfallen oder wenn auf Familienfesten oder im Freundeskreis abfällige Bemerkungen über Flüchtlinge aufkommen – für diese Menschen wollen wir da sein und sie mit Argumenten unterstützen.“

Kleiner Fünf bietet neben diversen Workshops auch sogenannte Facebook-Bots an, die Menschen mit Argumentationshilfen in Diskussionen über rechtspopulistische Positionen versorgen. Unter dem Hashtag #wasverlierstdu will Kleiner Fünf zur Diskussion einladen. „Wir wollen statt politischer Sprachlosigkeiten zwischen den Bürgern einen Dialog herstellen. Es soll diskutiert werden und zwar mit radikaler Höflichkeit“, erzählt Fröhlich. Um nicht in einer Facebook-Filterblase zu verschwinden, wurden Vorkehrungen getroffen. „In unserem Team arbeiten auch Menschen, die die Algorithmen hinter der Facebook-Filterblase verstehen und brechen können“, erklärt die Studentin. Über 6500 Menschen folgen Kleiner Fünf auf Facebook.

130 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für Kleiner Fünf. Die Organisation finanziert sich vor allem durch viele kleine private Spenden. Unternehmensspenden hingegen fragen sie nicht an. „Geholfen hat uns eine Förderung der Bewegungsstiftung in Höhe von 15.000 Euro. Das war sozusagen der Startschuss für Kleiner Fünf“, erklärt Fröhlich die Entstehungsgeschichte. Mit dem Geld konnte beispielsweise die Internetpräsenz aufgebaut werden.“

Trotz aller Bemühungen: Die AfD im Bundestag wird Kleiner Fünf nicht verhindern können. Entmutigen lässt sich Paulina Fröhlich davon aber nicht. „Wir werden nicht verzagen. Die AfD und andere recht Parteien sollen sich auf was gefasst machen“, droht Fröhlich in Richtung der Partei.