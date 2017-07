 Bundestagswahl: Linkspartei will Politikwechsel

Dietmar Bartsch „Wir streben ein zweistelliges Ergebnis an. Vor allem kämpfen wir um einen Politikwechsel in Deutschland“, gibt der Spitzenkandidat die Ziele seiner Partei vor. (Foto: dpa)

BerlinDie Linke empfiehlt sich mit einer bewusst positiv gehaltenen Wahlkampagne als Alternative zu allen anderen Parteien. „Die Linke ist die einzige Partei, die klar und deutlich sagt: Wir werden die Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht verlängern“, sagte Spitzenkandidat Dietmar Bartsch bei der Präsentation der Kampagne am Freitag in Berlin. Die Linke sei mit Umfragewerten um die neun Prozent in einer etwas besseren Ausgangslage als vor der vergangenen Bundestagswahl. „Wir wollen drittstärkste Kraft bleiben“, bekräftigte Bartsch. „Wir streben ein zweistelliges Ergebnis an. Vor allem kämpfen wir um einen Politikwechsel in Deutschland.“

Laut neuem ZDF-„Politbarometer“ kämen CDU/CSU auf 40, die SPD auf 24 Prozent. Linke, Grüne, FDP und AfD erhielten jeweils 8 Prozent.

„Wir wollen Hoffnung wecken auf den Politikwechsel“, sagte Wahlkampfleiter Matthias Höhn. Mit einem Wahlkampfetat von 6,5 Millionen Euro sollen bundesweit rund 400.000 Plakate angebracht werden. Neben Motiven mit den Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden gibt es Themenplakate mit Schlagwörtern und knappen Botschaften.

So steht auf einem rosafarbenen Herz „Kinder – vor Armut schützen“. Auf anderen Plakaten ist zu lesen: „Verdient – sicherer Job, planbares Leben“, „Frieden – abrüsten! Rüstungsexporte stoppen“, „Nähe – Mehr Personal in Pflege und Gesundheit“ oder „Gerecht – Millionäre besteuern, mehr Geld für Kitas und Schulen“.