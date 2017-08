 Bundestagswahlen 2017: SPD will Mitgliederentscheid für Koalitionsfragen

„Sicherheit ist ein zentrales Bedürfnis der Menschen. Es ist die Aufgabe des Staates, für diese Sicherheit zu sorgen. (...) Wir wollen mehr Polizistinnen und Polizisten sichtbar auf unseren Straßen haben.“ Dazu sollen „15.000 neue Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern“ geschaffen werden. Die Kontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums müssten verstärkt werden: „Kriminelle und Terroristen dürfen nicht in die Europäische Union gelangen.“