Karl-Erivan Haub Zu seinem Unternehmen Tengelmann gehören Handelsketten wie Obi und Kik. (Foto: dpa)

DüsseldorfIn einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl hat sich der Geschäftsführende Gesellschafter des Handelsunternehmens Tengelmann, Karl-Erivan Haub, enttäuscht über das Ergebnis der Wahl gezeigt.

„Es ist bitter, dass es nicht für eine liberal-konservative Koalition gereicht hat“, sagte Haub dem Handelsblatt am Sonntagabend. Eine Koalition aus CDU/CSU und FDP kann den Hochrechnungen zufolge keine Mehrheit im Bundestag bilden. „Das Ergebnis für CDU/CSU enttäuscht sehr, das der AfD erschreckt doch in der Höhe“, so Haub weiter.

Der Unternehmer hält eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD für möglich – auch wenn die SPD am Abend angekündigt hat, in die Opposition gehen zu wollen. „Nach einigem Hin und Her wird es möglicherweise wieder eine Große Koalition geben - zur Stabilität von Deutschland und Europa inmitten einer unruhigen Weltlage.“

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sieht im Einzug der AfD ins Parlament ein Alarmzeichen. „Die AfD im Deutschen Bundestag schadet unserem Land“, sagt er. Die übrigen Parteien müssten nun die AfD in der direkten politischen Auseinandersetzung stellen.