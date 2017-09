 Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn: „70 Jahre nach Kriegsende wieder Neonazis im Bundestag“

Jean Asselborn In jüngerer Vergangenheit hätte Rechte wieder verstärkt Fuß gefasst, kommentiert Luxemburgs Außenminister. (Foto: AP)

LuxemburgLuxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich entsetzt über das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl gezeigt. „70 Jahre nach Kriegsende sitzen wieder Neonazis im Bundestag“, sagte Asselborn der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. In vielen europäischen Staaten hätten Rechte in der jüngeren Vergangenheit wieder Fuß gefasst. „Wenn es in Deutschland passiert, ruft es wegen der Geschichte aber besonders Angst hervor.“ Asselborn forderte: „Alle demokratischen Parteien in Deutschland müssen nun zusammenstehen, egal ob sie in der Regierung oder der Opposition sind.“