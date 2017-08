Die Bad Bank des Unions-Wahlprogramms

Martin Schulz hat es da schwerer. Internationalität, Offenheit und Solidarität sind die Markenzeichen seiner mehr als 125 Jahre alten Partei. Seine Wohlfühlwelt sind die Zechen der 60er- und 70er-Jahre rund um seine rheinische Heimat Würselen. „Vor Kohle sind wir alle schwarz“ hätten die Kumpels damals gesagt – egal, welche Hautfarbe oder Religion sie hatten.

In diese Welt möchte der oberste Genosse gerne zurück. Das aber sei nicht so einfach, weil die Solidarität in der Gesellschaft nachgelassen habe. Hausaufgabenhilfe für das ausländische Nachbarkind nebenan sei früher die Regel gewesen, heute ist es eher die Ausnahme. Deshalb die Bildungsoffensive, er wolle, „dass auch Einwandererkinder an das Aufstiegsversprechen glauben können“. Es dürfe nicht sein, dass die Bildungschancen für Jugendliche mit dem Ende der Schulpflicht zu Ende gehen, wie das heute in vielen Bundesländern der Fall war.

Natürlich habe es auch Fehlentwicklungen und Fehlschläge bei der Integration gegeben, unter denen die Bürger heute manchmal zu leiden hätten. Aber die seien nur ein Ausfluss mangelnder Chancengerechtigkeit über Generationen. Weil die Konservativen stets behauptet hätten, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei – und bis heute an diesem „fatalen Fehler“ festhielten, schimpft Schulz. Natürlich müsse unsere Gesellschaftsordnung geschützt werden. „Aber nicht vor Menschen mit Migrationshintergrund, sondern vor Feinden aller Art.“

Deutschland habe Polen im Ruhrgebiet aufgenommen, Gastarbeiter aus Anatolien, Spätaussiedler. In Anspielung auf de Maizières Namen bemüht Scholz sogar noch die Hugenotten, französische Religionsflüchtlinge, die damals in Preußen nach ihrer façon hätten selig werden dürfen. Seht her, soll das heißen, es geht doch, das haben Generationen bewiesen. Man muss nur wollen.

In die Mühen der Ebene begibt sich Schulz nicht. Er dankt zwar den Kommunen überschwänglich für ihr Flüchtlingsengagement, sagt aber nichts zur dauerhaften Sicherung der Finanzhilfen des Bundes. Welche Flüchtlinge sollen von Integrationsangeboten profitieren? Auch die mit nur geringer Bleibeperspektive, damit sie nicht völlig chancenlos bleiben, wenn sie dann über Jahre doch geduldet werden? Hier könnte sich Schulz deutlich von der Union abheben, doch er spricht das Thema nicht an. Weil er sich hier leicht angreifbar machen würde.

Genau wie bei den legalen Zuwanderungswegen, die er für Flüchtlinge fordert. Dass die meisten Menschen, die sich jetzt auf die gefährliche Mittelmeer-Überfahrt machen, beim von der SPD vorgeschlagenen Punktesystem wohl durchfallen würden, verschweigt er lieber. Chancen für alle – auch für die, die keine haben. Ach ja, denen soll geholfen werden, indem man die Fluchtursachen bekämpft. Da ist Schulz dann doch wieder ganz nah bei der Kanzlerin.

Überhaupt – so unterschiedlich sind die Positionen von Union und SPD in der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik nicht – sieht man einmal davon ab, dass die CDU/CSU den dauerhaften Doppelpass abschaffen will. Schulz schleppt als ständigen Ballast mit sich herum, dass seine Partei ja alle diesbezüglichen Entscheidungen der vergangenen vier Jahre mitgetragen hat. Deshalb bleibt ihm nur der Verweis auf den „Bayernplan“ der CSU, in dem die Christsozialen alles festgehalten haben, was es nicht ins gemeinsame Wahlprogramm geschafft hat. Darin steckten die wahren Sprengsätze, wie die Obergrenze für Flüchtlinge. „Der Bayernplan“, gibt der Merkel-Herausforderer seinen Zuhörern noch mit auf den Weg, „das ist die Bad Bank des Unions-Wahlprogramms.“