 Schulz-Rede zur Integration: Gerechtigkeit für alle

BerlinWenn es ein Thema gibt, bei dem die Bundeskanzlerin wirklich angreifbar ist, dann ist es die Flüchtlingspolitik. Die lange offenen Grenzen, die weitgehend unkontrollierte Einreise Hunderttausender Asylsuchender, wachsende Zweifel am „Wir schaffen das“ – all das hätte Angela Merkel leicht den Job kosten können.

Wenn also ihr Herausforderer punkten will, dann muss er es zuvorderst auf diesem Feld versuchen. Dementsprechend sind viele Erwartungen an Martin Schulz gerichtet, als der SPD-Chef am Dienstagabend in Berlin eine Grundsatzrede zur Integrationspolitik hält.

Doch was der Kanzlerkandidat, der einer Einladung des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) folgt, dann in rund einer Stunde abspult, ist seine altbekannte Rede von der Gerechtigkeit. Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni, Grenzen für schlechte Arbeit und prekäre Beschäftigung, Teilhabe für alle.

Dahinter steckt Kalkül. Denn während konservative Politiker immer noch von „uns“ und „den anderen“ sprächen, wolle er faire und gerechte Chancen für alle in der Gesellschaft. „Ich will ein Deutschland, in dem die Herkunft kein Schicksal mehr ist und die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet.“ Gerechtigkeit für alle, Schulz pur.

Der SPD-Chef selbst hatte hohe Erwartungen an seine Rede geweckt, als er der Kanzlerin indirekt vorwarf, das Thema Flüchtlinge im Wahlkampf am liebsten auszusparen. „Wer auf Zeit spielt und versucht, das Thema bis zur Bundestagswahl zu ignorieren, verhält sich zynisch“, sagte er in einem Interview.

Doch die Angriffe auf die Regierungschefin, die er doch so gerne ablösen will, und ihre Partei – sie bleiben verhalten. Wenn man „Wir schaffen das“ sage, dann dürfe man sich nicht dafür feiern lassen und anschließend die anderen mit der Arbeit alleine lassen. Die erste Amtshandlung des einstigen Integrationsministers Armin Laschet, der jetzt die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen anführt, sei die Einführung von Studiengebühren für Ausländer gewesen. Eine „Intelligenz-Maut“, schimpft Schulz. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU habe die Zuwanderungsdebatte auf unverantwortliche Weise mit der Sicherheitsdebatte vermengt. Aber mit Angst und Angstschüren komme man nicht weiter.

Kein Wort verliert Schulz über Parallelgesellschaften, über die Kölner Silvesternacht, über kriminelle Ausländer. Auch das strittige Thema Abschiebungen streift er in seiner Rede nur kurz, als es um die Dauer der Asylverfahren geht. Natürlich könnten nicht alle Flüchtlinge bleiben. Aber dann hätten sie wenigstens ein Anrecht, darüber eine schnelle Entscheidung zu bekommen. Der oberste Genosse will lieber alltägliche Tabubrüche bekämpfen. Wenn das Kind auf dem Schulhof wegen seiner Religion angepöbelt wird. Oder wenn die Gaulands dieser Welt zu wissen glaubten, dass die Deutschen nicht einen Fußball-Nationalspieler wie Jérôme Boateng zum Nachbarn haben wollten. Wohin diese vermeintlich „alternative“ Gesinnung führe, habe man gerade im US-Städtchen Charlottesville beobachten können.

Das Thema Flüchtlinge und Integration ist durchaus heikel für Schulz. Die Union hat gelernt, dass sich Zustände wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 nicht wiederholen dürfen, wenn sie nicht das Vertrauen als Partei der Inneren Sicherheit verspielen will. So steht es deshalb jetzt auch in ihrem Wahlprogramm. Die CDU/CSU will das „Fördern und Fordern“ in der Einwanderungsgesellschaft etablieren und strebt verbindliche Integrationsvereinbarungen an. Wer sich verweigert, muss mit Konsequenzen rechnen, bis hin zum Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Multikulti und Parallelgesellschaften soll es nicht geben. Klare Kante, zumindest rhetorisch, denn inhaltlich lässt das Wahlprogramm vieles im Ungefähren.