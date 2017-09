 Seehofers Wahlkampffinale : Zwischen Ärger, Hoffen und Pfiffen

MünchenKurz vor der Bundestagswahl ist Horst Seehofer um Gelassenheit bemüht. Seine „Seelenlage“ vor dem Wahlsonntag sei bestens, auch wenn noch nichts gewonnen sei, sagt er in einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch. Doch trotz der demonstrativen Gelassenheit wirkt der CSU-Chef angefasst. Seine Körpersprache passt nicht zu seinen Worten. Auffällig ist auch, wie Seehofer schon jetzt, quasi vorsorglich, die Wahlkampfstrategie verteidigt: „Wie auch immer der Sonntag läuft, ich werde mit dem, was wir vor gut einem halben Jahr beschlossen haben, mit der Strategie, hochzufrieden sein.“

Seehofer hat sich in den vergangenen Tagen trotzdem oft geärgert. Nicht nur über die seit Anfang September leicht rückläufigen Umfragen für die Union. Sondern auch über einige seiner Leute. „Es laufen viele 'rum, die von sich behaupten, alles zu wissen, was passiert. Aber das kann niemand“, schimpft er, als er von anonymer Kritik an der Wahlkampfführung und der Weitergabe von Kabinetts-Interna spricht. Auch das gellende Pfeifkonzert beim CSU-Wahlkampfabschluss am Freitagabend in München dürfte seine Laune nicht heben.

Fragen und Antworten zur Bundestagswahl Wer ist wahlberechtigt? Bei der Bundestagswahl dürfen alle deutschen Staatsbürger/innen abstimmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Drei Gruppen können ausgeschlossen werden. Nicht wählen dürfen Menschen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen, sich in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden oder eine politische Straftat begangen haben (§ 13 des Bundeswahlgesetzes). Beispiele für eine solche Straftat sind etwa Wahlfälschung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Wie wählen Deutsche, die im Ausland wohnen? Wer im Ausland wohnt, ist auch wahlberechtigt. Es ist aber notwendig, sich frühzeitig um die Wahlunterlagen zu kümmern. Im Ausland wohnende Deutsche sind zwar wahlberechtigt, aber nicht automatisch im Wählerverzeichnis eingetragen. Dafür ist das Einwohnermelderegister die Grundlage – und daher können nur Personen berücksichtigt werden, die gemeldet sind. Ungemeldete deutsche Staatsbürger müssen ihre Teilnahme an der Wahl vor jedem Urnengang aufs Neue beantragen.

Zu zweit in die Wahlkabine? Das Wahlgeheimnis ist in Artikel 38 des deutschen Grundgesetzes festgeschrieben. Es garantiert, dass die individuelle Wahlentscheidung nicht beobachtet oder rekonstruiert werden kann. „Für das Verhalten im Wahllokal bedeutet dies, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlkabine aufhalten darf“, erläutert André Picker, Rechtsanwalt für Staats- und Verfassungsrecht. Ausnahmen gelten für Wähler, die nur mit fremder Hilfe von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. In diesem Fall ist eine zweite Person gestattet – „jedoch nur, wenn sich ihre Hilfeleistung auf die Erfüllung des Wählerwunsches beschränkt.“ Das Mitnehmen von kleinen Kindern – auch um zu zeigen, wie man wählt – dürfte unproblematisch sein.

Selfies in der Wahlkabine? Smartphones werden grundsätzlich nicht beschlagnahmt, bevor der Wähler die Kabine betritt. Die erst kürzlich geänderte Bundeswahlordnung schreibt aber vor: „Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat.“ Damit darf der Wähler nach einem Foto in der Kabine daran gehindert werden, seinen Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen. Wird der Wahlberechtigte beim Fotografieren ertappt, ist es allerdings möglich, danach seine Stimme auf einem neuen Wahlzettel abzugeben.

Wählerstimme verschenken oder verkaufen? Darf ein Wahlberechtigter seinen Stimmzettel – etwa bei Ebay – zu Geld machen? Nein – das Wahlrecht ist unveräußerlich und nicht übertragbar. Verfassungsrechtler André Picker: „Ein Stimmenverkauf ist unzulässig. Verkäufer und Käufer würden sich sogar wegen Wählerbestechung gemäß § 108b des Strafgesetzbuches strafbar machen.“

Um 18.01 Uhr am Wahllokal: Zu spät für die Stimmabgabe? Im Vergleich zu anderen Ländern schließen die Wahllokale in Deutschland verhältnismäßig früh. Dennoch können Spätaufsteher hierzulande nicht auf Kulanz hoffen: „Nach Ablauf der Wahlzeit sind nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zugelassen, die sich bereits im Wahlraum befinden“, so André Picker. Wer zu spät kommt, muss leider auf die Stimmabgabe verzichten.

Hauptanlass des Ärgers ist aber auch eine missglückte Pressearbeit von Innenminister und Spitzenkandidat Joachim Herrmann, und das ausgerechnet beim wichtigen Thema innere Sicherheit. Was vor mehr als einer Woche mit einer unpräzisen Präsentation von Zahlen zu Sexualdelikten in Bayern begann, hat inzwischen so weite Kreise gezogen, dass die inhaltlichen Fehler längst in den Hintergrund getreten sind. Ein Wahlkampfmanöver, beklagten Kabinetts- und CSU-Vorstandsmitglieder. „Unverschämtheit“, poltert Seehofer: „Solange ich hier Regierungschef bin, wird das, was die Menschen bewegt, im Kabinett behandelt, ob Wahl oder nicht.“

Der erfahrene Wahlkämpfer Seehofer weiß genau, wie schnell Stimmungen kippen können. Dies betrifft auch eine seit Monaten offene Wunde in der Beziehung zur CDU: die Obergrenze für Flüchtlinge. Die CSU garantiert sie in ihrem Wahlprogramm, die CDU um Kanzlerin Angela Merkel garantiert, dass sie nicht kommen wird. Die Frage ist: Geht die CSU tatsächlich in die Opposition, wenn die Obergrenze nicht kommt, wie Seehofer vor Monaten angedroht hatte? Auffällig ist: Diese Drohung hatte er zuletzt nicht öffentlich wiederholt.

Die Situation für Seehofer ist riskant. Straßenwahlkämpfer sehen sich Zweifeln der CSU-Anhänger ausgesetzt. Es gebe keine Begeisterung, sondern viele skeptische Fragen, berichtet ein CSU-Vorstandsmitglied. Zudem gibt es nicht wenige Merkel-Kritiker in der CSU, die schon immer gewusst haben wollen, dass die Unterstützung für Merkel falsch sei. Viele andere seien mit Seehofers Strategie nicht mitgekommen, beklagt der CSU-Mann: „Der Kurs ist zu viel Zick-Zack gewesen: Erst monatelang Merkel kritisieren, dann in den Himmel hoch loben.“

Seehofer geht davon aus, die Obergrenze durchsetzen zu können: „Mir reicht es, was ich an Signalen habe und an Handlungsmöglichkeiten auf unserer Seite sehe, dass ich sagen kann, wir werden das bekommen.“ Er zitiert Merkel, die kürzlich in einem Interview über sich und Seehofer sagte: „Wir haben noch immer eine Lösung gefunden.“ An die Merkel-Kritiker gerichtet betont Seehofer: „Es war eine goldrichtige Entscheidung, die Kanzlerin zu unterstützen.“

Zumindest beim CSU-Wahlkampffinale in München am Abend klammern beide - Seehofer wie Merkel - das Konfliktthema aus. Wieder einmal, denn auch bei ihren acht anderen Wahlkampfauftritten in Bayern thematisierte Merkel die Obergrenze nicht. Merkel streift das Reizthema in ihrer Rede nur am Rande: „Das was 2015 war, das darf, soll und das wird sich auch nicht wiederholen. Wir haben aus den Ereignissen von damals gelernt.“

Mit einer Sache dürften aber weder Merkel noch Seehofer in dieser geballten Form gerechnet haben: Pausenlos schallt ihnen ein gigantisches Pfeifkonzert entgegen. „Mit Pfeifen und Brüllen wird man die Zukunft unseres Landes mit Sicherheit nicht gestalten“, sagt Merkel. Der Applaus kann den Protest nur kurz übertönen.

Was bleibt also? Klar ist, der Wahltag ist für Seehofer von größter Bedeutung - auch wenn er auf keinem Stimmzettel steht. Was passiert, wenn das Ergebnis unter der CSU-Schmerzgrenze von 45 Prozent liegt, wenn die AfD auch in Bayern ein gutes Ergebnis einfährt? Vor Monaten sagte er, dass die Merkel-Kritiker in der CSU ihn „köpfen“ könnten, wenn die Wahl schiefgehe. Der Satz ist CSU-intern unvergessen.

Seehofer selbst betonte zudem mehrfach, wie wichtig eine erfolgreiche Bundestagswahl als Startrampe für die Landtagswahl 2018 sei. Da ist die CSU-Messlatte die Verteidigung der absoluten Mehrheit. Deshalb muss Seehofer liefern: bei der Bundestagswahl und auch in den Koalitionsverhandlungen. Und dafür braucht er die Obergrenze.