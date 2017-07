Europa – Chance und Fall für den Wahlkampf

Im Wahlkampf ließ Macron dann offen, ob er die umstrittenen Eurobonds will. Doch dass Europa dringend eine tiefere Integration benötigt, daran ließ er keine Zweifel. Genau das ist für Schulz aber ein Problem. Viele Vorschläge wie etwa eine europäische Arbeitslosenversicherung dürfte er als Kanzler der deutschen Bevölkerung kaum vermitteln können. Innerhalb der SPD gilt deshalb die Linie, im Wahlkampf von allen Vorschlägen, die nach Schuldenvergemeinschaftung auch nur riechen könnten, die Finger zu lassen.

Deshalb wird auch im Unions-Wahlprogramm eher allgemeiner betont, dass man bei der Integration der Euro-Zone vorangehen gehen wolle. Konkret werden CDU/CSU einzig bei dem Ziel, einen europäischen Währungsfonds zu schaffen. Ansonsten hat Merkel zuletzt mehrfach betont, sie sei offen für eine Debatte über einen europäischen Finanzminister, eine Wirtschaftsregierung in der Währungsunion sowie ein eigenes Euro-Zonen-Budget, das sie selbst vor Jahren vorgeschlagen habe. So hatte das Kanzleramt schon 2013 ein entsprechendes Papier mit der französischen Regierung vorgelegt. Das verschwand dann aber wieder in der Schublade.

Die Union versucht daher nun, den unter Präsident Hollande ins Stottern gekommenen deutsch-französischen Motor wieder ans Laufen zu bringen. So will CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble mit seinem französischen Kollegen einen neuen Anlauf unternehmen, die Firmensteuern beider Länder zu harmonisieren. Bevor weitere Integrationsschritte unternommen werden, will Deutschland aber zuerst Ergebnisse bei der französischen Arbeitsmarktreform und der Sanierung der Staatsfinanzen abwarten. Anders als Macron wollen CDU/CSU den Sparkurs in Europa nicht lockern. Hier sind Spannungen mit Macron nach der Bundestagswahl im September vorprogrammiert.

In der Verteidigungspolitik liegt die Union dagegen eher auf einer Linie mit Macron als die SPD. Der französische Präsident bekennt sich ausdrücklich zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato-Staaten für Verteidigungsausgaben. Die SPD lehnt das Ziel ab. Vor einer Woche signalisierten Deutschland und Frankreich auf dem deutsch-französischen Ministerrat, dass sie bei der Verteidigungszusammenarbeit Ernst machen wollen, auf dem Programm steht unter anderem die gemeinsame Entwicklung eines neues Kampfflugzeuges.

Es geht voran, zumindest ein wenig. Was auch an der personellen Zusammensetzung der französischen Regierung liegen könnte. In Berlin hat man etwas erstaunt zur Kenntnis genommen, dass Macron wichtige Ministerämter so besetzte, dass sie gut ihren deutschen Kollegen passten, etwa das Verteidigungs-, Außen- oder Finanzressort.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein Kollege Bruno Le Maire etwa kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und trafen sich auch zum persönlichen Austausch als Le Maire noch kein Minister war. Für Macrons Kampf um eine tiefere Integration Europas wäre es daher das Beste, es käme in Deutschland zu einer Neuauflage der großen Koalition.