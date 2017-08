Berlin Soziale Gerechtigkeit ist einer Studie zufolge für ein Viertel der Deutschen das wichtigste Thema bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. Mehr als drei Viertel (79 Prozent) finden, dass es hierzulande an sozialer Gerechtigkeit mangelt, wie aus einer Umfrage des Instituts YouGov hervorgeht. Die höchste Relevanz schreiben bei der anstehenden Wahlentscheidung 45 Prozent der Linken- und 29 Prozent der SPD-Wähler der sozialen Gerechtigkeit zu.

Darüber hinaus fänden vor allem Nicht-Wähler das Thema am wichtigsten (33 Prozent), so die Untersuchung weiter. Diese Gruppe kennzeichne, dass sie sich wirtschaftlich benachteiligt fühle und es ihr schlechter gehe als den meisten Menschen in Deutschland. Insgesamt stünden bei der Wahlentscheidung Alters- und Gesundheitsversorgung sowie der Schutz vor Verbrechen und Terror aber noch vor dem Thema sozialer Gerechtigkeit, ergab die Studie weiter.

Schlüsselforderungen des SPD-Wahlprogramms Familien, Kinder, Bildung „Die Kita-Gebühren schaffen wir schrittweise ab und entlasten damit alle Familien, die jetzt noch für die Betreuung zahlen müssen.“ Bildung soll gebührenfrei sein, „von der Kita über die Ausbildung und das Erststudium bis zum Master und zur Meisterprüfung“. Für Eltern soll es die Familienarbeitszeit und das Familiengeld geben.

Arbeit Die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachliche Gründe wird abgeschafft, ebenso wie Ausnahmen beim Mindestlohn für Langzeitarbeitslose. Gefordert wird ein „Pakt für anständige Löhne und eine stärkere Tarifbindung“. Von der Digitalisierung der Arbeitswelt unter dem Stichwort „Arbeiten 4.0“ sollen Beschäftigte durch mehr Wahlmöglichkeiten bei ihrer Arbeitszeit und ihrem Arbeitsort profitieren, „sofern betriebliche Belange dem nicht entgegenstehen“. Ein wichtiger Baustein sei ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf die frühere Arbeitszeit.

Starker Sozialstaat Für Gesundheit und Pflege soll die Bürgerversicherung kommen, „in die alle einzahlen und durch die alle die notwendigen medizinischen Leistungen bekommen“. Arbeitgeber und Versicherte sollen wieder den gleichen Anteil am gesamten Versicherungsbeitrag zahlen, der Zusatzbeitrag der Versicherten wird abgeschafft. „Alle erstmalig und bislang gesetzlich Versicherten werden wir automatisch in die Bürgerversicherung aufnehmen.“ Dazu sollen auch die Beamten zählen. Privatversicherte können wählen. In der Arbeitslosenversicherung kommt ein Recht auf Weiterbildung, verbunden mit einem „Arbeitslosengeld Q“, das nicht auf das reguläre Arbeitslosengeld angerechnet wird. Die Schwelle für den Bezug von Arbeitslosengeld wird gesenkt.

Rente „Unser Ziel: das Rentenniveau zu stabilisieren. Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, verdient eine angemessene Rente, ohne auf Grundsicherung angewiesen zu sein.“ Die von Arbeitsministerin Andrea Nahles vorgeschlagene doppelte Haltelinie mit einer Mindestsicherung des Rentenniveaus und einer Deckelung des Beitragssatzes findet sich nicht konkret in den Vorschlägen. Darüber wird in der SPD noch beraten.

Steuern und Finanzen „Es ist wichtig, dass wir stärker in die Betreuung und Bildung unserer Kinder investieren. (...) Für mehr soziale Stabilität werden wir die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich verringern. Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen sollen dazu einen angemessenen Beitrag leisten.“ Eine Vermögensteuer wird nicht erwähnt, dagegen heißt es: „Große Erbschaften werden wir stärker besteuern.“ Dabei soll es hohe Freibeträge geben, „damit nicht das normale Haus der Eltern oder Großeltern betroffen ist“. Die SPD verspricht: „Wir entlasten Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll mehr Netto vom Brutto haben.“ Ein Familiensplitting anstelle des Ehegattensplittings soll Familien entlasten. Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge wird abgeschafft. „Pauschale Steuersenkungen“, mit denen „Spitzenverdiener“ wie auch „Menschen mit großen Vermögen zusätzlich entlastet werden“, lehnt die SPD ab.

Wohnen Die Mietpreisbremse soll verbessert werden durch größere Transparenz bei der Vormiete. Die zulässige Mieterhöhung nach einer Modernisierung wird stärker begrenzt. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau wolle die SPD „an den steigenden Bedarf nach Sozialwohnungen anpassen“. Bauen solle attraktiver gemacht werden. Für Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen soll es ein sozial gestaffeltes Baufamiliengeld geben.

Sicherheit „Sicherheit ist ein zentrales Bedürfnis der Menschen. Es ist die Aufgabe des Staates, für diese Sicherheit zu sorgen. (...) Wir wollen mehr Polizistinnen und Polizisten sichtbar auf unseren Straßen haben.“ Dazu sollen „15.000 neue Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern“ geschaffen werden. Die Kontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums müssten verstärkt werden: „Kriminelle und Terroristen dürfen nicht in die Europäische Union gelangen.“

Zuwanderung „Das Recht auf Asyl muss auch in Zukunft unangetastet bleiben.“ (...) „Wer illegale Migration eindämmen will, muss legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen. Gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) wollen wir über feste Kontingente Schutzberechtigte kontrolliert in der EU aufnehmen. Sie sollen nach einem fairen Schlüssel auf alle EU-Mitgliedstaaten verteilt werden.“ Für die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften soll ein Einwanderungsgesetz ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild schaffen.

Europa „Wir wollen das europäische Wohlstandsversprechen erneuern. Daher fordern wir mehr Investitionen in Europas Zukunft. Denn Deutschland ist nicht 'Nettozahler' oder gar 'Lastesel' der Europäischen Union, sondern Nettogewinner.“ Zwischen den Mitgliedstaaten müssten „exzessive Ungleichgewichte“ überwunden werden. „Dafür brauchen wir eine bessere und wirksamere Integration der Wirtschaftspolitik – perspektivisch mit der Einrichtung einer Wirtschaftsregierung für den Euro-Raum.“ (...) „Wir wollen insbesondere dort, wo wir mit dem Euro eine gemeinsame Währung haben, ein gemeinsames Finanzbudget schaffen.“ Die Finanzierung solle nicht über Schulden, sondern eine Besteuerung der Finanzmärkte erfolgen.

Verteidigung Die Eindämmung der Rüstungsexporte sei „zwingend“. Eine Festlegung auf eine Anhebung des Verteidigungsetats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts lehnt die SPD ab. Dies liefe auf über 70 Milliarden Euro pro Jahr für die Rüstungs- und Verteidigungspolitik hinaus: „Das wird es mit der SPD nicht geben.“

Knapp 80 Prozent der Befragten meinen demzufolge also, dass es in Deutschland an sozialer Gerechtigkeit mangelt, und 40 Prozent finden sogar, dass Deutschland „ein sehr großes Problem in diesem Bereich hat“. Gleichzeitig stimmten 60 Prozent der Aussage zu, es gehe in Deutschland insgesamt eher gerecht. Dies sähen vor allem Wähler von CDU/CSU, Grünen, FDP und mit Einschränkungen der SPD so. Wähler der Linken und der AfD sowie vor allem Nicht-Wähler schätzen die Lage mehrheitlich schlechter ein.

Gerechtigkeitsprobleme sähen die Befragten vor allem bei Themen wie Renten, Einkommensunterschieden sowie der Verteilung von Vermögen allgemein. Gefordert werde zudem eine gleich gute Schulbildungsmöglichkeiten für alle Kinder und Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung für jeden Bürger.

Dafür steht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Präsenz Schulz verdankt seinen Aufstieg in Brüssel Eigenschaften, die ihm Freunde und Gegner gleichermaßen zuschreiben: Ehrgeiz, Arbeitseifer, klare Sprache, Machtbewusstsein. Vor allem als EU-Parlamentspräsident und als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl 2014 schärfte er nicht nur sein eigenes Profil, sondern gab Europa eine starke Stimme. Der Christsoziale Manfred Weber würdigte Schulz zum Abschied aus Brüssel als kraftvollen und durchsetzungsstarken Europäer.

Klare Botschaften Der designierte SPD-Kanzlerkandidat gilt als Politiker, der Streit nicht aus dem Weg geht. Zuletzt übte er zum Beispiel heftige Kritik am EU-Mitgliedsland Ungarn und dessen Referendum zur Flüchtlingspolitik. Wachsenden Nationalismus und Rechtspopulismus verurteilte er scharf und verlangte Einsatz für das europäische Gesellschaftsmodell gegen die „Feinde der Freiheit“. Seine eigene Partei mahnt er, normalen Menschen zuzuhören und auf ihre Nöte einzugehen. Die Krise der EU trieb ihn um – wobei er gerne die Brüsseler Perspektive einnahm und vor allem den Streit der Mitgliedsstaaten kritisierte.

Anpacken Obwohl das Amt als EU-Parlamentspräsident eher zeremoniell angelegt ist, präsentierte sich Schulz als Macher. Ein Beispiel: der Handelspakt Ceta mit Kanada. Im Herbst überzeugte er die vom Streit mit der Wallonie völlig entnervte kanadische Ministerin Chrystia Freeland, ihre Abreise zu verschieben und sich noch ein letztes Mal mit ihm zu treffen. Fernsehkameras standen bereit, das Überraschungsgespräch im Morgengrauen zu dokumentieren. Letztlich wartete Kanada die europäischen Kapriolen dann geduldig ab, und das Abkommen kam doch noch zustande.

Allianzen In Brüssel und Straßburg stand Schulz für die informelle große Koalition mit der Europäischen Volkspartei und deren Vorsitzendem Weber. 2014 unterzeichneten beide einen Pakt, der Schulz bei der Wiederwahl zum Parlamentspräsidenten EVP-Stimmen sicherte. Dafür sollte er im Januar 2017 seinen Posten für einen EVP-Kandidaten räumen. Es ging aber nicht nur um Personal: Die beiden größten Fraktionen sahen den Pakt als Mittel, in Europa stabil und effizient Politik zu machen und der EU-Kommission zu Mehrheiten zu verhelfen.

Machtanspruch Kleinere Parlamentsfraktionen wie die Grünen oder Linken fühlten sich in der Ära Schulz an den Rand gedrängt und ignoriert. Auch wurden Schulz Eigenmächtigkeiten vorgeworfen – sowohl inhaltlich, wenn er für das Parlament sprach, als auch bei der Besetzung von Spitzenposten im Haus. Etliche Abgeordnete zeigen sich nun erleichtert, dass neue Zeiten anbrechen.

Was die Deutschen als gerecht empfinden, ist allerdings vielschichtig und nicht auf einen einfachen Begriff zu reduzieren, wie auch diese Untersuchung zeigte. Für 92 Prozent der Befragten bedeutet soziale Gerechtigkeit, gleiche Startbedingungen und -chancen zu haben. 88 Prozent verstehen darunter, dass insbesondere den Schwächsten geholfen wird. Ebenfalls 88 Prozent der Befragten finden es gerecht, wenn Menschen, die mehr leisten, auch mehr verdienen.

Die Befragten halten beim Thema soziale Gerechtigkeit ihre jeweils ohnehin favorisierte Partei am kompetentesten. Bei SPD-Wählern sind es 93 Prozent, bei Unions-Wählern 83 Prozent. Nicht-Wähler empfänden dagegen kaum eine Partei als sozial kompetent. Die Politik von SPD und CDU/CSU bewerteten in dieser Gruppe nur jeweils 14 Prozent als sozial gerecht. Es sei also fraglich, ob die SPD mit dem Thema soziale Gerechtigkeit „anderen Parteien Wähler abnehmen oder Nicht-Wähler mobilisieren kann. Insgesamt muss es alle Parteien alarmieren, dass sie Nicht-Wähler bei diesem Thema kaum erreichen“, so Holger Geißler von YouGov Deutschland.