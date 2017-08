Der Skandal als Chance

Trotz der vielen Jahre unter Führung von Angela Merkel ist sich die CDU bewusst, dass das Problem in den vergangenen Jahren nicht kleiner geworden ist: „Allerdings stimmt es nachdenklich, wenn etwa in einigen Bundesländern heute weniger Frauen Mitglied des Landtags, des Abgeordnetenhauses oder der Bürgerschaft sind als noch vor 20 Jahren“, heißt es im Bericht der Bundes-CDU zur politischen Gleichstellung von Frauen und Männern von 2015.

So offensichtlich die Männerdominanz auch ist, es finden sich nur wenige Frauen, die das auch öffentlich anprangern – oft aus Furcht vor weitergehenden Benachteiligungen. Das gilt aber nicht für die bayerische Landtagspräsidentin und CSU-Vizevorsitzende Barbara Stamm, die ihrer Partei zwar eine generelle Verbesserung der Situation attestiert, aber noch viel Luft nach oben sieht. „Die ganze Partei muss wissen, dass wir für eine erfolgreiche Zukunft das Gesicht der CSU auch mit Frauen prägen müssen“, sagt die 72-Jährige, die in ihrer Karriere auch selbst von Männern benachteiligt wurde.

„Ich habe in Unterfranken nie einen eigenen Stimmkreis bekommen, obwohl ich auch gerne einen gehabt hätte. 2008 wäre ich beinahe nicht in den Landtag eingezogen, obwohl ich fast 180 000 Stimmen erhalten habe.“ Da die CSU jedoch bei Wahlen viele Stimmkreise – und damit meist Männer – direkt gewinnt, haben auch gut platzierte Listenkandidatinnen nur bedingt Chancen.

Oft bleibt Frauen daher nur das Warten auf ihre Chance, etwa weil sich wegen eines politischen Skandals kurzfristig eine Lücke in der Männerphalanx ergibt – so wie einst bei Angela Merkel nach der CDU-Spendenaffäre oder Hannelore Kraft in der NRW-SPD. Für Stamm der falsche Weg: „Man sollte nicht erst auf die Frauen zurückgreifen, wenn man glaubt, keinen männlichen Nachwuchs mehr zu haben.“

Die Schuld nur bei den Männern suchen, will Stamm aber auch nicht: „Das ist zu einfach.“ Nur mit einer Mitgliedschaft in einer Partei könnten Frauen auch mehr positive Personalentscheidungen für Frauen erreichen. „Nicht die Frauenunion wählt die Persönlichkeiten aus, sondern die Delegiertenversammlungen in den jeweiligen Bereichen. Das ist der Beweis dafür, dass wir Frauen es in der Hand haben.“

Für CSU-Chef Horst Seehofer haben Männer aber sehr wohl noch immer einen deutlichen Anteil an der schwierigen Situation für Frauen: „Politikerinnen werden schnell viel stärker kritisiert als Politiker. Das ist unfair und falsch.“ Rückblickend auf seine neun Jahre als Parteichef gibt er zu, dass er die CSU hier nicht gut aufgestellt sieht, erzwingen will er es aber auch nicht: „Ich möchte, dass wir als CSU die innere Kraft haben, Frauen besser zu platzieren.“