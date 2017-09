Digitalisierung. Quo vadis Digitalisierung? In einer Umfrage sprechen sich 48 Prozent der befragten Bundesbürger dafür aus, die Verantwortung für netzpolitische Themen in der nächsten Legislaturperiode in einem Ministerium zu bündeln. (Foto: dpa)

BerlinWenn Angela Merkel einen Vortrag zum Internet hält, ist Spott programmiert. Schuld daran ist ein Satz. "Das Internet ist für uns alle Neuland", sagte die Kanzlerin 2013. Zu einer Zeit also, in der die Mehrheit der Menschen in Deutschland laut einer Studie von ARD und ZDF online war. Und diese Internetnutzer im Durchschnitt knapp drei Stunden am Tag im Netz verbrachten. Von Neuland würde die Kanzlerin heute wohl nicht mehr sprechen, zumal die Digitalisierung, also die Veränderung unserer Welt durch das Internet, längst in aller Munde ist. Allerdings scheint die Politik bei dem Thema noch immer hinterherzuhinken.

Entsprechend deutlich mahnte Merkel weitere Anstrengungen bei der Digitalisierung Deutschlands an. In diesem Bereich sei noch viel zu tun, sagte Merkel in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Wahl am 24. September. Das gelte für die Wirtschaft genau so wie für die Verwaltung. „Die Welt schläft nicht.“ Deutschland gebe, wie in Europa verabredet, drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Forschung und Entwicklung aus. „Wir wollen nicht im Technikmuseum enden mit Deutschland.“ Von einer Aufwertung des Themas Digitalisierung in ihrer Regierung sprach Merkel indes nicht. Andere sind da schon weter.

Politiker von Koalition und Opposition wollen der Digitalisierung in der nächsten Legislaturperiode einen deutlich größeren Stellenwert als bisher einräumen. Während die Union dafür im Kanzleramt einen eigenen Staatsminister schaffen will, plädieren Netzpolitiker von CSU, SPD, Grünen und FDP für die Einführung eines Digitalministeriums auf Bundesebene. Bislang sind im Bundeskabinett die Zuständigkeiten für Internet-Fragen auf mehrere Minister verteilt.

Ein eigenes Ministerium für Digitalpolitik sei nötig, „weil kaum eine andere Entwicklung der vergangenen Zeit unser Leben als Gesellschaft so verändert wie die Digitalisierung und es ausnahmslos alle erdenklichen Lebensbereiche betrifft“, sagte die für digitale Infrastruktur zuständige Parlamentarische Staatssekretärin, Dorothee Bär (CSU), dem Handelsblatt. „Man kann das Thema am Kabinettstisch der nächsten Bundesregierung nicht hoch genug hängen, denn wir müssen nochmal deutlich einen Gang zulegen bei der Digitalen Agenda.“

Das Gleiche gelte für die parlamentarische Ebene. „Der entsprechende Ausschuss muss ein den anderen Ausschüssen gleichwertiges Gremium der Arbeit im Bundestag werden und damit selbstverständlich federführend“, betonte Bär. Auch aus Sicht des SPD-Netzpolitikers Lars Klingbeil muss der Parlamentsausschuss „Digitale Agenda“ deutlich aufgewertet werden und eine eigene Federführungen bekommen. Überdies habe sich die Aufteilung des Themas Digitalisierung auf drei Ministerien nicht bewährt. „Wir brauchen ein eigenes Ministerium oder einen zuständigen Staatsminister im Kanzleramt“, sagte Klingbeil dem Handelsblatt. „Wenn wir nicht endlich auch strukturell in der digitalen Realität ankommen, verlieren wir auch die zweite Halbzeit der Digitalisierung.“

Die Union lehnt indes ein eigenes Digitalministerium ab. Stattdessen solle ein Staatsminister im Kanzleramt für die Digitalpolitik eingesetzt werden, sagte der CDU-Digitalexperte Thomas Jarzombek dem Handelsblatt. Zudem soll ein Digitalkabinett auf Staatssekretärsebene geschaffen werden, „wo die zu koordinierenden Dinge besprochen werden“. Eine parlamentarische Aufwertung des Themas hält Jarzombek nicht für nötig. „Der Vorteil des Ausschusses ist heute, dass er überall mitreden kann und nicht nur auf bestimmte Themen wie Breitband beschränkt ist“, sagte er. Durch den Staatsminister bekomme der Ausschuss aber einen „Counterpart in der Regierung und das wertet dessen Arbeit auf“.

Dass der Teufel bei dem Thema im Detail steckt, zeigt nicht nur der eigene Ansatz der Union. Auch SPD-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hatte schon deutlich gemacht, dass sie den Status Quo, also die Zuständigkeit für das Thema in verschiedenen Ministerien beibehalten wolle. Viele Bundesbürger favorisieren dagegen die Einrichtung eines Internet-Ministeriums, wie eine repräsentative Umfrage ergibt, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Eco-Verbands der Internetwirtschaft im August unter 2040 Wahlberechtigten durchgeführt hat.

In der Umfrage, die dem Handelsblatt vorab vorlag, sprachen sich 48 Prozent der Befragten dafür aus, die Verantwortung für netzpolitische Themen in der nächsten Legislaturperiode in einem Ministerium zu bündeln. Nur 19 Prozent gaben an, dass die Verantwortung für netzpolitische Themen auch in der nächsten Legislaturperiode bei unterschiedlichen Ministerien liegen solle. Bisher sind die Ressorts Verkehr, Wirtschaft, Justiz und Innen zuständig.