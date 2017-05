 Bundeswehr: Luftwaffe will Kauf von F35-Jets prüfen

F35 Das US-Kampfflugzeug von Lockheed Martin weckt das Interesse der Bundeswehr. (Foto: Reuters)

BerlinDie deutsche Luftwaffe will sich bei der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge auch die amerikanische F35 anschauen. In einem Brief an die amerikanische Seite, den Reuters zu lesen bekam, bittet die Planungsabteilung darum, der Bundeswehr Zugang zu Daten über das Flugzeug zu ermöglichen. Eine Entscheidung über den Ersatz der sogenannten vierten Generation von Kampfflugzeugen in den Jahren 2025 bis 2035 sei aber noch nicht gefallen, heißt es in dem Brief des Luftwaffen-Planungsstabs. Es gehe vor allem darum, erst einmal die nötigen Informationen zu sammeln, damit sich die Bundeswehr ein Bild machen könne. Deshalb wünsche man auch Zugang zu vertraulichen Informationen besonders in den Bereichen Sensorik, Informationsmanagement und Kampffähigkeiten der F35, der von Lockheed Martin Corp gebaut wird.

Die Nato-Partner Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, die Türkei und Italien kaufen bereits F35, um alte Flugzeuge zu ersetzen. Länder wie die Schweiz, Finnland und Belgien prüfen, die Kampfjets mit Stealth-Technologie zu kaufen. Die Luftwaffe setzt derzeit auf Eurofighter, die von einem europäischen Konsortium aus Airbus, BAE Systems und Leonardo gebaut wird.