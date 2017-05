 Bundeswehr: Weitere Wehrmachtsandenken in Kasernen gefunden

Aus der Zeit der Wehrmacht In den Bundeswehr-Kasernen finden sich einige Andenken an frühere Zeiten. (Foto: dpa)

BerlinBei der Durchsuchung aller Kasernen der Bundeswehr sind weitere Andenken an die Wehrmacht gefunden worden. Aus Kreisen des Verteidigungsausschusses erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch, dass insgesamt 41 Wehrmachtsobjekte entdeckt worden seien. Darunter waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums Münzen mit Wehrmachtsmotiven und Wandbilder.

Keiner der Funde sei aber so schwerwiegend wie in den Kasernen in Donaueschingen oder im französischen Illkirch. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) berichtete dem Verteidigungsausschuss des Bundestags am Mittwoch von der Durchsuchung, die am Dienstag endete.