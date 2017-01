 Bundeswehrskandal: Ministerium kündigt konsequentes Vorgehen an

Staufer-Kaserne Pfullendorf Wegen zweifelhafter Aufnahmerituale in der Bundeswehr-Kaserne sind Ermittlungen gegen mehrere Soldaten eingeleitet worden. (Foto: dpa)

Berlin/PfullendorfDas Verteidigungsministerium hat nach dem Skandal um sexuelle Nötigung, Mobbing und Demütigungen in einer Bundeswehr-Kaserne ein konsequentes Vorgehen gegen Missstände in Aussicht gestellt. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) wolle noch in dieser Woche mit Inspekteuren sprechen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin.

Die Bundeswehr müsse mit aller Konsequenz gegen solche gravierenden Missstände vorgehen. Die Ermittlungen zu den Vorgängen in Baden-Württemberg liefen. Es stehe noch nicht fest, ob es mit den Sanktionen gegen sieben Soldaten aus Pfullendorf getan sei. Man wisse noch nicht, ob weitere Vorfälle strafrechtlich relevant würden.

In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf Gewaltexzesse und schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden, zudem wurden mehrere Disziplinarverfahren und Versetzungen angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Hechingen ist eingeschaltet.