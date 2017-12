Als größte Hürde für Kooperationen gilt der radikale Höcke-Flügel

Die größte Hürde für eine Kooperation mit der Union dürfte ohnehin sein, dass die AfD schon wegen ihrer rechtsradikalen Funktionäre wie den Landeschefs Björn Höcke (Thüringen) und André Poggenburg (Sachsen-Anhalt) als nicht bündnisfähig gilt. Auf ihrem letzten Parteitag hat sich die AfD zudem noch weiter rechts ausgerichtet – mit Jörg Meuthen und Alexander Gauland an der Spitze, die für eine nationalkonservative Ausrichtung stehen. Beide wollen die Strömungen der Partei integrieren - auch den rechten Rand um Höcke.

CDU und CSU dürften sich vor diesem Hintergrund auf keinerlei Deal mit den Rechtspopulisten einlassen. „Eine Zusammenarbeit durch irgendeine Art von Absprache, Kooperation oder Bündnis mit der AfD könnte es nur geben, wenn die AfD sich eindeutig vom äußersten Rand abgrenzen würde, was sie nicht tut“, sagte der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer dem Handelsblatt.

Etwas anderes sei es aber, wenn etwa die Union und die FDP ohne Absprache mit der AfD zusammen einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbrächten und die AfD dem zustimmen würde. „Einerseits sind bestimmte politische Anliegen – zum Beispiel mehr direkte Demokratie zu ermöglichen - nicht allein schon deshalb falsch, weil die AfD ihnen - in der Regel aus anderen Motiven - zustimmt, und andererseits kann die AfD von einer Zustimmung im Bundestag nicht abgehalten werden.“

Für Lothar Probst von der Universität Bremen hängt die Frage einer Zusammenarbeit der Union mit der AfD eng mit dem politischen Schicksal von Bundeskanzlerin Merkel zusammen. „Sollte es zu einem Führungswechsel an der Spitze der Union kommen, könnten die Dinge in Bewegung geraten“, sagte er. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr begrenzt. Im Moment sehe er selbst unter den „jungen Heißspornen“ in der Union niemanden, der offensiv für eine Öffnung zur AfD eintrete oder in Richtung Koalitionen mit der AfD denke. „Eine Österreichisierung der politischen Konstellationen in der Bundesrepublik zeichnet sich jedenfalls gegenwärtig nicht ab“, so Probst.

Die Gesichter der AfD Alexander Gauland, Bundesvorsitzender Gauland gilt als gewiefter Taktiker und mächtigster Mann der AfD. Als Vorsitzender der Bundestagsfraktion hält er bereits viele Fäden in der Hand. Gauland ist dem rechtsnationalen Flügel verbunden. Flügel-Gründer Höcke ist aus seiner Sicht ein „Nationalromantiker“. Für das ehemalige CDU-Mitglied Gauland ist die AfD die dritte Karriere. Als junger Politiker war er die rechte Hand des CDU-Politikers und früheren hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Später wurde Gauland in Potsdam Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen“.

Jörg Meuthen, Co-Bundesvorsitzender Meuthen arbeitete vor seinem Einstieg in die Politik als Professor für Volkswirtschaft an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Im Juli 2015 wurde er auf einem stürmischen Parteitag in Essen als Repräsentant des wirtschaftsliberalen Flügels zum Co-Vorsitzenden der AfD neben Frauke Petry gewählt. 2016 zog er als AfD-Spitzenkandidat in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Später näherte sich Meuthen dem rechtsnationalen Flügel um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke an. Anfang November kündigte er seinen Wechsel von Stuttgart ins Europäische Parlament an.

Georg Pazderski, Parteivize Pazderski ist Landes- und Fraktionschef der Berliner AfD. Dem Bundesvorstand gehörte er bisher als Beisitzer an. Schrille Töne sind dem ehemaligen Oberst im Generalstab der Bundeswehr genauso ein Graus wie politische Korrektheit. In einer Rede im Berliner Abgeordnetenhaus erzählte er, wie sein polnischer Vater als Jugendlicher für die Deutschen Zwangsarbeit leisten musste. In dem Vorstoß für einen Parteiausschluss von Höcke sah er eine „große Chance für die AfD, im bürgerlichen konservativ-liberalen Lager Fuß zu fassen“.

Albrecht Glaser, Parteivize Glaser war früher CDU-Mitglied und Stadtkämmerer in Frankfurt am Main. Der AfD-Spitze gehörte der Bundestagsabgeordnete aus Hessen schon bisher als Stellvertreter an. In der Partei ist Glaser durch seine Arbeit als Leiter der Programmkommission gut vernetzt. Die damalige Parteivorsitzende Frauke Petry schlug ihn 2016 als Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten vor. Bei der Wahl durch die Bundesversammlung erhielt der chancenlose Glaser mindestens sieben Stimmen aus anderen Parteien. Im Oktober kandidierte er für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten und fiel dreimal durch. Die anderen Parteien begründeten ihre Ablehnung mit Äußerungen Glasers zur Religionsfreiheit und zum Islam.

Kay Gottschalk, Parteivize Gottschalk ist Mitglied im größten AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der Bundestagsabgeordnete galt als Verbündeter von Frauke Petry. Nach ihrem Rückzug twitterte er: „Frauke Petry will also nicht unserer Fraktion angehören. Das ist schade!“ Mittlerweile er auf die Gauland-Linie eingeschwenkt. Beim Parteitag in Hannover wurde er vor dem Kongresszentrum von Demonstranten an der Hand verletzt. Daraufhin sprach er vor den Delegierten von „Linksfaschisten“. Deren Gesichter seien „stumpf und empathielos“, rief Gottschalk den laut klatschenden und johlenden AfDlern zu. „Die hätten auch (...) ein KZ führen können.“

Probst hält es für wahrscheinlicher, „dass die FDP unter Christian Lindner versuchen wird, durch eine weitere Anpassung der Agenda der FDP für den eher wirtschaftsliberal-konservativen Teil der AfD-Wählerschaft attraktiver zu werden“. Damit verbunden wäre das Ziel, die Position der FDP im Parteiensystem zu stärken und auf dieser Basis neue Bündnisse mit dem Teil der Union anzustreben, die die Union wieder weiter nach rechts rücken wollen.

Eine solche Rechtsentwicklung der CDU ist auf Länderebene bereits Realität – forciert durch das Erstarken der AfD, wie eine in diesem Jahr veröffentlichte Untersuchung zeigt, die am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ein Team um die Forscher Wolfgang Schroeder (Universität Kassel/WZB) und Bernhard Weßels (WZB) vorgelegt hat.

Die Politikwissenschaftler haben in der ersten empirischen Untersuchung der AfD-Arbeit in zehn Landesparlamenten von Sommer 2014 bis Mai 2017 Parlaments-Dokumente und Mediendarstellungen ausgewertet und Interviews mit Fraktionsvorsitzenden und -geschäftsführungen der AfD und den anderen in den betreffenden Landtagen vertretenen Parteien geführt. Als ein Aspekt wurde dabei das spezielle Verhältnis der CDU zur AfD in den Blick genommen – speziell deshalb, weil die AfD, wie die Experten konstatieren, die CDU von rechts der Mitte herausfordert.