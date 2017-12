 CDU/CSU-Kooperation mit der AfD: Droht Deutschland ein „Österreich-Effekt“?

Alexander Gauland spricht auf AfD -Parteitag. Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag: Warten auf den Österreich-Effekt. (Foto: dpa)

BerlinAfD-Chef Alexander Gauland hatte gleich die passende Botschaft parat. „Der neue Kurs in der Asylpolitik in Österreich markiert einen Meilenstein in der europäischen Geschichte“, sagte er und verband damit zugleich die Hoffnung, dass andere EU-Mitgliedstaaten dem Beispiel der neuen rechtskonservativen Regierung in Österreich folgen und sich ebenfalls „nachhaltig gegen die illegale Migrantenflut wehren“.

Der AfD kommt es tatsächlich sehr gelegen, dass in Wien nun der mit 31 Jahren jüngste Regierungschef in Europa, Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP, mit der rechten FPÖ unter Führung von Heinz-Christian Strache koaliert. Denn die deutschen Populisten liegen in vielen politischen Fragen auf einer Linie mit der FPÖ. So trommelt die AfD ebenfalls schon lange für eine restriktive Flüchtlingspolitik. Doch die etablierten Parteien scheuen den Schulterschluss mit ihr. Nach dem Rechtruck in Österreich könnte sich das aber womöglich ändern.

Nicht nur, weil das Bündnis aus Konservativen und Rechtsnationalen in der Alpenrepublik für die deutschen Rechtspopulisten Ansporn sein dürfte, noch deutlicher für den Schutz der EU-Außengrenzen, für mehr Ordnung und Sicherheit im eigenen Land einzutreten. Der AfD spielt in die Hände, dass Vertreter in den anderen Parteien inzwischen auch einen härteren Kurs in der Migrationsfrage eingeschlagen haben.

Zum Testfall könnte der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge werden. Bis März kommenden Jahres ist der Nachzug für diese Personengruppe ausgesetzt. Kommt es zu keiner Anschlussregelung, erhalten rückwirkend alle Flüchtlinge das Recht, engste Familienangehörige nachzuholen. Die AfD will das verhindern, Union und FDP ebenfalls, nur dass die beiden nicht mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache machen wollen. Doch die Front bröckelt bereits.

Eine Gruppe junger CDU/CSU-Bundesabgeordneter kann sich eine indirekte Unterstützung durch die AfD vorstellen. Man kalkuliere zwar nicht die Zustimmung der AfD ein, „aber wir werden uns auch nicht dagegen wehren“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt kürzlich dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Auf Länderebene wird vereinzelt auch schon das strikte Gebot der Union infrage gestellt, auf keinen Fall mit der AfD zusammenzuarbeiten. Sind das womöglich schon die Anfänge einer tieferen Zusammenarbeit bis hin zu möglichen Koalitionen? Politikwissenschaftler halten eine solche Entwicklung aktuell für unwahrscheinlich.

„Einen Österreich-Effekt sehe ich nicht“, sagte der Berliner Politik-Professor Hajo Funke dem Handelsblatt. Zumal bei der CDU keine Bereitschaft zu einer Kooperation mit der AfD zu erkennen sei, erst recht nicht auf Bundesebene. „Und schon gar nicht eine Koalition, in der der Innenminister, der Außenminister und der Verteidigungsminister wie in Österreich aus einer rechtsradikalen Partei kommen.“

Fall und Aufstieg der FPÖ 1986 Die Ergebnisse der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) blieben bei Nationalratswahlen lange im mittleren einstelligen Bereich. Das änderte sich erst, als der umstrittene Jörg Haider 1986 das Ruder in der Partei übernahm. Damals wählten nur 9,7 Prozent die FPÖ. Der frühere Kärntner Landeshauptmann (Ministerpräsident), der 2008 tödlich verunglückte, machte die Partei vorübergehend zur zweitstärksten Kraft im Land und brachte sie für einige Jahre in die Regierung.







1994 Die Zahl der FPÖ-Wähler steigt auf 22,5 Prozent.

1999 In diesem Jahr erzielt die FPÖ ihr bislang höchstes Ergebnis von 26,9 Prozent. Es folgte die umstrittene Koalition mit der konservativen Volkspartei ÖVP.





2005 2005 spaltete sich die Partei in FPÖ unter Heinz-Christian Strache und BZÖ unter Haider. Die FPÖ hatte einen Tiefpunkt erreicht und stürzte bei den nächsten Wahlen auf knapp 10 Prozent. Strache brachte die Partei mit einem harten Anti-Ausländer-Kurs wieder auf Erfolgskurs.

2013 2013 bekamen die Freiheitlichen 20,5 Prozent aller Stimmen.

2017 Bei den jüngsten Wahlen kam die FPÖ auf fast 26 Prozent der Stimmen und erreichte 51 Sitze im Parlament. Mit der ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz bilden die Freiheitlichen seit Dezember 2017 die Regierung, Heinz-Christian Strache ist Vizekanzler.

Hinzu kommt, dass die Bundesbürger eine Zusammenarbeit von CDU/CSU und AfD mehrheitlich ablehnen, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für den "Focus" (1002 Befragte am 19. und 20. Dezember 2017) ergab. Demnach sind 66 Prozent der Bürger gegen eine politische Zusammenarbeit, 30 Prozent sind dafür.

Unter den Anhängern der AfD sind 81 Prozent für eine Zusammenarbeit, unter FDP-Anhängern 34 Prozent, unter SPD-Anhängern 28 Prozent, unter Unionsanhängern 21 Prozent. Von den Anhängern der Grünen meinen 18 Prozent, CDU und CSU sollten in politischen Fragen grundsätzlich bereit sein, mit der AfD zusammen zu arbeiten.

Funke gibt zudem zu bedenken, dass der Rechtsruck in Österreich eine lange Vorgeschichte habe. Die FPÖ habe nach dem „antisemitischen Wahlkampf-Erfolg von Kurt Waldheim 1986 und dem Putsch Jörg Haiders an die Spitze der Partei im Herbst 1986 30 Jahre lang die politische Kultur des Landes nach rechts getrieben“, erläuterte der Rechtspopulismus-Forscher. Und mit dem neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz „haben wir jemanden, der Teile des rechtspopulistischen Programms übernommen hat“.

Das ist in Deutschland in dieser Form kaum denkbar. Deshalb glaubt auch der Bremer Politikwissenschaftlers Lothar Probst nicht an einen Rechtsruck a là Österreich. „Solange Angela Merkel das Sagen bei der Union hat, halte ich eine Zusammenarbeit – in welcher Form auch immer – für ziemlich unwahrscheinlich“, sagte Probst dem Handelsblatt. „Sie wird alles versuchen, um auch bei der Frage der weiteren Aussetzung des Familiennachzuges eine Lösung anzusteuern, bei der sie nicht auf die Unterstützung der AfD angewiesen ist.“

Das sieht auch Funke so. Wie es mit dem Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge weitergehe, sei eine Entscheidung der CDU auf Bundesebene und nicht einzelner Bundestagsabgeordneter. Und die CDU habe schon „mehrfach“ eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen. Für den Politikwissenschaftler ist daher klar: „Die Bundesunion wird sich nicht auf ein Spiel mit der AfD einlassen; sie ist ja auch nicht in Gefahr, politischen Selbstmord zu begehen. Sie hätte dann nämlich das politische Macht-Spiel an die AfD verloren.“

Wie lange die Union noch die Distanz zur AfD wahren kann, lässt sich nur schwer einschätzen. Das hängt auch und vor allem von der AfD ab. Während der Berliner Landesvorsitzende und Bundesparteivize Georg Pazderski sagt, die AfD müsse bereit sein, „in absehbarer Zeit politische Verantwortung zu übernehmen“, schwört Parteichef Gauland auf die Oppositionsrolle seiner Partei – und das noch auf lange Zeit.