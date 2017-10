Generalsekretäre Tauber, Beer und Scheuer (v.l.) Ist irgendwo da unten der Weg nach Jamaika? (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

BerlinCDU, CSU und FDP haben sich nach der ersten Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition mit den Grünen zuversichtlich gezeigt. Er habe nach diesem ersten Gespräch ein gutes Gefühl, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach der rund zweistündigen Unterredung der Parteispitzen am Mittwoch in Berlin: „Unser klares Ziel ist, am Ende soll eine gute Regierung für unser Land stehen.“

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, zwischen Deutschland und Jamaika lägen 8500 Kilometer. „Ich glaube, dass wir heute gemeinsam sagen können, dass die ersten Meter, die ersten Schritte auf diesem Weg gut gelaufen sind, in einer sachlichen, in einer lösungsorientierten Atmosphäre.“

Die Teams für die Vorgespräche CDU Angela Merkel, Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Volker Kauder, Unions-Fraktionschef Peter Tauber, Generalsekretär Peter Altmaier, Chef des Kanzleramts Volker Bouffier, Parteivize, Ministerpräsident Hessen

CSU Horst Seehofer, Parteichef und Ministerpräsident Bayern Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Andreas Scheuer, Generalsekretär Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

FDP Christian Lindner, Bundesvorsitzender Wolfgang Kubicki, Landesvorsitzender Schleswig-Holstein Nicola Beer, Generalsekretärin Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion

Grüne Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Anton Hofreiter, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Simone Peter, Bundesvorsitzende

Für die CSU zog deren Generalsekretär Andreas Scheuer ebenfalls eine positive Bilanz des Gesprächs: Es sei ein sehr guter Austausch gewesen. Skeptischer zeigte er sich zu den im Anschluss geplanten ersten Sondierungen von CDU und CSU mit den Grünen: „Das wird wohl auch ein größeres und härteres Werkstück werden.“

Den Auftakt der Sondierungen bilden bilaterale Gespräche. Nach den Sondierungen Union/FDP und Union/Grüne am Mittwoch sollen am Donnerstag Gespräche zwischen FDP und Grünen folgen. Die erste Runde mit allen potenziellen Jamaika-Partners ist am Freitag geplant.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hatten sich noch am Dienstag einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Lindner hatte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gesagt: „Ein Grüner, ein CSU- oder ein FDP-Finanzminister – alles wäre besser, als das Kanzleramt und das Finanzministerium weiterhin in CDU-Hand zu halten, denn so wird durchregiert. Das hat sich nicht bewährt.“ Kauder forderte daraufhin, die Gespräche nicht mit „roten Linien“ zu belasten. „Ich würde mal raten, ein sondierungsfreundliches Klima in allen betroffenen Parteien zu schaffen. Und das heißt, nicht jeden Tag dem anderen eine Wurst vor die Nase zu halten“, sagte Kauder.

CDU-Chefin Merkel hat angekündigt, allein die Sondierungen dürften mehrere Wochen dauern. Ein Scheitern wird allerdings nicht ausgeschlossen, da es zwischen den Parteien teils große Differenzen gibt. Als größte Knackpunkte gelten die Flüchtlings- und Asylpolitik sowie die Energie- und Klimapolitik.