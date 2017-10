 CDU-Haushaltspolitiker: Finanzministerium sollte bei Union bleiben

Finanzministerium Der Posten des Bundesfinanzministers gilt nach der des Bundeskanzlers inzwischen als das wichtigste Amt der Bundesregierung. (Foto: dpa)

BerlinDer CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg hat Forderungen der FDP zurückgewiesen, in einer möglichen Jamaika-Koalition den Bundesfinanzminister zu stellen. „Es sollte bei der Union bleiben“, sagte er am Montag dem Deutschlandfunk. Das Ministerium sei in den vergangenen acht Jahren bei Wolfgang Schäuble und damit bei der Union in sehr guten Händen gewesen.

Rehberg, der bisher haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag war, mahnte die Koalitionsverhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen, mit ihren Wünschen und Vorhaben nicht den zur Verfügung stehenden Finanzspielraum zu überschreiten. Er plädierte dafür, den Kurs der „schwarzen Null“ beizubehalten und nicht auf neue Schulden zu setzen. Wenn im Koalitionsvertrag diese „schwarze Null“ festgeschrieben würde, „dann wäre ich als Haushaltspolitiker beruhigt“, sagte er.

Den Finanzspielraum für neue Vorhaben bezifferte er auf rund 30 Milliarden Euro für die kommende Legislaturperiode. Wenn etwa die von der CSU verfochtene Mütterrente umgesetzt würde, so würde das über vier Jahre insgesamt 28 Milliarden Euro kosten. Und eine völlige Streichung des Solidaritätszuschlags würde für den Bund ab dem Jahr 2020 jährlich zunächst rund 20 Milliarden Euro weniger bedeuten. Summiere man alle Wünsche der FDP auf, käme man auf rund 180 Milliarden Euro landen, bei den Grünen auf 150 Milliarden Euro. „Ich denke, da muss jeder der drei Partner für sich Prioritäten setzen“, forderte er.

CDU, CSU, FDP und Grünen wollen sich bei ihren Sondierungen als erstes Sachthema am Dienstag mit den Finanzen befassen.