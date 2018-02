 CDU streitet über Koalitionsvertrag: „Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel neu aufstellen“

In der CDU rumort es gewaltig. Kritiker des Koalitionsvertrags sprechen von einer „Demütigung“. Auch personell müsse sich die Partei neu aufstellen.

Viel Kritik aus den eigenen Reihen. (Foto: dpa) Angela Merkel und Unionsfraktionschef Volker Kauder

BerlinDie CDU kommt zwei Tage nach der Einigung über eine neue Große Koalition nicht zur Ruhe. Aus den Reihen der Christdemokraten wird immer schärfere Kritik am Ergebnis der Verhandlungen laut. „Es rumort mächtig in der CDU“, erklärte der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Berlin, Kai Wegner, am Freitag. „Unsere Mitglieder vermissen zurecht einen selbstbewussten Umgang mit unseren Werten – auch mit den konservativen. Wir müssen die kommenden Jahre nutzen, uns inhaltlich und personell neu aufzustellen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.“

Die Menschen hätten das Gefühl, dass die CDU keine Kernthemen mehr habe und ihre Grundüberzeugungen verkaufe. „Das ist gefährlich für die Volkspartei CDU. Dem sollte die Bundespartei unter Einbeziehung unserer Mitglieder auf Regionalkonferenzen möglichst vor dem Bundesparteitag am 26. Februar entgegenwirken.“

Noch konkreter wurde Wegners Abgeordnetenkollege Klaus-Peter Willsch. Er rief seine Partei auf, sich auf die Zeit nach einem Abgang Merkels vorzubereiten. „Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Denn diese Legislaturperiode kann auch sehr schnell vorbei sein.“

Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz sagte der „Bild“: „Wenn die CDU diese Demütigung auch noch hinnimmt, dann hat sie sich selbst aufgegeben“. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte dem Blatt: „Die CDU ist damit innerhalb des Regierungsapparats strukturell geschwächt und verliert an Einfluss.“

Der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak beobachtet eine große Unzufriedenheit an der Basis der Union. „Es brodelt eigentlich an allen Stellen“, sagte Ziemiak am Freitag im Deutschlandfunk. Er forderte ein „Zeichen der Erneuerung“ in der Bundesregierung, bei den Bundesministern, bei den Staatssekretären. „Es darf einfach in dieser Regierung kein „Weiter-so“ geben“, mahnte Ziemiak und fügte an: „Die Union muss sich wiederfinden auch in ihrer Aufstellung, in ihrem Markenkern, aber auch für die Zukunft.“

Die CDU will am 26. Februar auf einem Parteitag über eine neue GroKo abstimmen. Kritiker sehen die CDU vor allem bei der Ministeriumsverteilung zu kurz gekommen. Die SPD, die bei der Wahl im September deutlich schwächer abgeschnitten hatte, bekommt sechs Ministerien, darunter die besonders wichtigen für Finanzen, Äußeres sowie Arbeit und Soziales – die CDU neben Kanzlerin und Kanzleramtschef nur fünf. Die CSU bekommt drei Ministerien.

Vor allem ein SPD-geführtes Finanzministerium stößt vielen in der CDU übel auf. Unionspolitiker warnten schon mal den designierten SPD-Finanzminister Olaf Scholz vor einem Kurswechsel in der Finanzpolitik. „Die Union erwartet von einem zukünftigen SPD-Finanzminister, dass die Schwarze Null und die Schuldenbremse im Bundeshaushalt strikt eingehalten werden“, sagte CDU-Experte Eckhardt Rehberg der dpa. Im Koalitionsvertrag seien prioritäre Maßnahmen für 46 Milliarden Euro vereinbart. „Für alles andere gilt ein klarer Finanzierungsvorbehalt.“

Das sind die Minister im GroKo-Kabinett Olaf Scholz (SPD): Finanzminister 1 von 15 Der personelle Wechsel in der SPD betrifft besonders ihn. Gleich zwei neue Posten sollen auf Hamburgs Ersten Bürgermeister zukommen. Neben dem Amt des Vizekanzlers soll Scholz die Aufgaben des Finanzministeriums übernehmen und löst damit Peter Altmaier ab, der bisher das Amt geschäftsführend innehatte. Damit stellen die Sozialdemokraten das erste Mal seit 2009 wieder den Finanzminister. Martin Schulz (SPD): Außenminister 2 von 15 Sein Amt als Parteichef will Martin Schulz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. Dafür wird er sich auf das Amt des Bundesaußenministers konzentrieren. Auf internationalem Parkett kennt sich Schulz aus seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident aus. Vizekanzler wird der scheidende SPD-Vorsitzende aber nicht. Diese Aufgabe soll stattdessen Olaf Scholz (SPD) übernehmen. Horst Seehofer (CSU): Innenminister 3 von 15 Eines von zwei großen Ministerien verliert die CDU mit dem Innenministerium an CSU-Chef Horst Seehofer. Dem gelingt damit, nach seiner Niederlage im Kampf um die Parteispitze, wieder ein Erfolg. In Seehofers Aufgabenbereich fallen künftig auch Bau- und Heimatthemen. Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière wird in der künftigen Bundesregierung keinen Posten mehr bekleiden. Peter Altmaier (CDU): Wirtschaftsministerium 4 von 15 Einen Erfolg kann die CDU immerhin mit der Übernahme des Wirtschaftsministeriums verzeichnen. Mit dem ehemaligen Kanzleramtschef Peter Altmaier übernehmen das erste Mal seit fünf Jahrzehnten die Christdemokraten wieder das Ressort. Das Bundeskanzleramt übernimmt stattdessen ... Helge Braun (CDU): Kanzleramtschef 5 von 15 ... Helge Braun. Bislang war er Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Als Kanzleramtsminister soll er nun das Amt seines ehemaligen Chefs antreten. Dorothee Bär (CSU): Entwicklungshilfeministerium 6 von 15 Als Teil der Außen- Sicherheits- und Verteidigungspolitik kommt dem Entwicklungshilfeministerium mittlerweile eine wichtige Rolle zu. Unerwartet soll Gerd Müller sein Ministeramt jetzt an Parteivize Dorothee Bär verlieren. Bär war bislang Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Andreas Scheuer (CSU): Verkehrsministerium 7 von 15 Weiterhin in den Händen der CSU bleibt das Verkehrsministerium. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer soll das Ministerium künftig führen. Thematisch sollte er sich auskennen. Er war von 2009 bis 2013 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.