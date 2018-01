Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

StuttgartDas Publikum beim Dreikönigstreffen ist skeptisch, das merkt man sofort. Als Gastgeber Michael Theurer, Chef des mächtigen FDP-Landesgruppenverbands Baden-Württemberg, Parteichef Christian Lindner in seiner Auftaktrede beim Dreikönigstreffen in Stuttgart begrüßt, brandet zwar ein langer Applaus auf. Stehende Ovationen gibt es für den Mann, der die FDP wieder zurück in den Bundestag geführt hat, aber nicht. Selbst, als er später zu seiner eigenen Rede antritt, gibt es nur kurzen Applaus.

Lindner muss liefern. Manch einer in der Partei ist enttäuscht, dass die FDP nicht mitregieren wird. Die Umfragewerte sind nach dem Abbruch der Sondierungen um eine mögliche Jamaika-Koalition mit Union und Grünen gefallen, auch wenn sie sich stellenweise inzwischen wieder erholt haben. Vor allem Lindner selbst hatte an Beliebtheit eingebüßt.

Und es gibt noch mehr Probleme: Innerhalb der FDP wünscht man sich mehr Teamwork. Manch einer, wie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, fürchtet sogar, dass die FDP zu nah an den Themen der Rechtspopulisten agiert. Lindner muss darauf Antworten geben. Und er gibt sie. „Willkommen bei dem Spannendsten, was die Politik gerade zu bieten hat“, begrüßt er die FDP-Anhänger im Staatstheater in Stuttgart. 2017 sei turbulent gewesen, sagt er schmunzelnd. Da wirken seine Zuhörer noch zurückhaltend.

Das Motto des Tages hatte kurz zuvor FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ausgerufen: Eine neue Generation Deutschland. Und daran orientiert sich auch die Rede Lindners. „Wir wollen an einer neuen Generation Deutschlands arbeiten“, ruft er. Alte Ideen und schwach gewordene Konzepte müssten erneuert werden.

Viele hätten in Jamaika genau dieses Erneuerungspotenzial gesehen, gibt Lindner zu. „Auch hier im Saal.“ Jamaika sei jedoch zu einem „politischen Sehnsuchtsort“ verklärt worden. „Unser Nein war ein konstruktives Nein. Es war ein Nein zum Status Quo. Es war eine Investition in unsere Glaubwürdigkeit“, die sich dann bezahlt mache, wenn wir „dereinst“ die Möglichkeit zur wirklichen Gestaltung hätten. Er würde, betonte er selbstbewusst, seiner Partei wieder zu der Entscheidung raten, die zum Abbruch der Jamaika-Verhandlungen führte. Nur das wochenlange Verfahren, das würde er nicht wiederholen.

Der FDP-Chef macht klar, dass die Tür noch einen Spalt offen ist – wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Er lässt keine Zweifel, was er damit meint: Eine Koalition mit Angela Merkel kann er sich nicht mehr vorstellen. Ähnliches hatte auch die gesamte Parteispitze in den vergangenen Wochen formuliert, mal mehr, mal weniger schwammig.

Die FDP habe Steigbügelhalter für eine einstmals gescheiterte schwarz-grüne Verbindung sein sollen. „Wenn wir eines aber nicht sind, dann ist es Steigbügelhalter für irgendwelche anderen“, sagt Christian Lindner. Nun hat er seine Zuhörer auf seiner Seite. Immer wieder erhält er für seine pointierten Aussagen Zwischenbeifall und Rufe der Zustimmung.

Lindner äußert sogar Zweifel daran, ob Jamaika die bessere Wahl gewesen wäre als eine Große Koalition. Die Union ruft er dazu auf, sich von der SPD nicht zu weitreichenden Zugeständnissen drängen zu lassen. Der momentane Zustand sei keine Staatskrise. Deutschland habe ein funktionierendes Parlament. „Es ist keine Krise und es wird ja auch kein Dauerzustand sein.“

Die erste Option für die Union, um sich nicht von der SPD erpressen zu lassen: die Bildung einer Minderheitsregierung. Auch vor Neuwahlen habe die FDP keine Angst. Er selbst rechnet jedoch damit, dass sich SPD und CDU einigen. „Voraussichtlich gibt es eine große Koalition.“ Man könne auch aus der Oppositionsrolle gestalten. „Wer das verneint, der verneint die Kraft des Arguments“, ruft Lindner. Auch die Landesvorsitzenden von Bayern und Hessen, wo in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen, hätten ihn ausdrücklich gebeten, zu betonen, dass man nicht um jeden Preis Verantwortung übernehme. Lindners Kernbotschaft für diesen Jahresauftakt: Die FDP steht für Erneuerung, und das wäre in einer Jamaika-Koalition nicht möglich gewesen.