Seehofer plant Kabinettsumbildung nach Wahl

Schulz setzt vor allem auf die letzten Wochen vor der Wahl. „Wahlen entscheiden sich im Schlussspurt“, sagte der SPD-Chef. „Die wichtigste Zahl für mich bei den Umfragen sind die 35 Prozent von Wählerinnen und Wählern, die sich nicht entschieden haben, ob sie wählen und wen sie wählen. Um genau die geht es.“ Auch Altmaier sagte der „Bild am Sonntag“: „Alle wichtigen Wahlen der jüngeren Zeit haben sich erst auf den letzten Metern entschieden.“

Seehofer bezeichnete es als „Hauptproblem der SPD“, dass Schulz kein Regierungsamt übernommen habe und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Schulz wies dies zurück. „Ich habe mich entschieden, nicht in diese Regierung einzutreten, weil ich sie ablösen will“, sagte der frühere Präsident des Europaparlamentes, der Ende Januar zum Kanzlerkandidaten und neuen SPD-Chef ausgerufen worden war. Zu der Empfehlung, er hätte ein Ministerium übernehmen sollen, könne er nur sagen: „Ministerien werden nicht für den Wahlkampf vergeben, sondern für das Regieren des Landes.“

Im Fall eines Sieges der Union bei der Bundestagswahl will Seehofer seine Landesregierung neu aufstellen. „Wenn Joachim Herrmann aufgrund des Wahlergebnisses Bundesminister werden kann, dann wird es eine große Kabinettsumbildung geben“, kündigte der CSU-Vorsitzende in der „Welt am Sonntag“ an. „Ich will dann in den Landtagswahlkampf mit einer Mannschaft gehen, die die Perspektiven für die Zeit danach sichtbar macht.“ Der amtierende Innenminister Herrmann ist CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September.

Seehofer machte erneut deutlich, dass er sich eine Rückkehr des früheren Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) in die Bundespolitik wünscht - trotz dessen Absagen. „Ich würde es begrüßen, wenn er sich wieder Schritt für Schritt bei uns einfädeln würde. Ob dann Weiteres damit verbunden ist, hängt vom Verlauf des Wahlkampfs und letztlich vom Wahlergebnis ab“, erläuterte Seehofer. „Mein Ziel ist, möglichst viele fähige Leute um mich zu haben.“ Guttenberg sei eine „starke und begabte Persönlichkeit“.