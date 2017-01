Überraschende Umfragewerte

CDU und CSU hätten „die gleichen Ziele der Begrenzung“ mit einem Unterschied: „Wir nennen es Obergrenze.“ Die Bevölkerung wolle am liebsten gar keinen Zuzug mehr nach dem Motto: „Je weniger desto lieber.“ Der CSU gehe es darum, die ungezügelte Zuwanderung zu verhindern, sagte Straubinger.

CSU-Chef Horst Seehofer gibt sich auch zurückhaltend. Das Treffen im Februar sei weiterhin geplant – aber „programmatisch und inhaltlich noch nicht finalisiert“. Die „Geschlossenheit einer politischen Familie“ sei Voraussetzung für ein solches Treffen. Es mache keinen Sinn, zusammenzukommen um unterschiedliche Positionen auszutauschen.

So stellte er klar, dass er die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) jüngst geforderte Zentralisierung der Sicherheitsbehörden ablehnt. „Überraschend“ nannte es Seehofer und sagte: „Eine Auflösung des bayerischen Landesverfassungsschutzes wird nicht kommen.“ Basta.

Die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, sieht vor einem solchen Treffen noch Gesprächsbedarf. „Diese Gespräche werden wir in aller Ruhe führen, so wie man das in einer Familie macht, mit Argumenten, um das Ziel zu erreichen, die Flüchtlingszahlen tatsächlich zu begrenzen“, sagte Hasselfeldt. Die Streitthemen sollen auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe diskutiert werden.

Um Personalfragen soll es bei der Tagung derweil nicht gehen. „Wir haben einen starken Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten – dabei bleibt es auch“, stellte Straubinger klar. Alles andere seien „Sandkastenspiele“. Am 6. Mai werde der Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl aufgestellt. „Bis dahin gibt es noch Sacharbeit zu leisten.“ Seehofer selbst stellte klar, er werde nicht als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl antreten.

Bessere Chancen hätte Seehofer aktuell vielleicht auch eher als Spitzenkandidat der AfD. Der CSU-Chef, der seit Monaten die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin kritisiert und die Einführung von Obergrenzen fordert, ist laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung von Forsa für den „Stern“, in der den Migranten-Zuzug entschieden ablehnenden AfD fast so beliebt wie deren Parteichefin Frauke Petry. Seehofer kommt unter AfD-Anhängern auf 59 Punkte, Petry auf 61.

Für Seehofer sei wichtig, dass der Parteivorsitzende künftig in Berlin sei. Er selbst sei dazu bereit, den Platz dafür zu schaffen. Als möglicher Spitzenkandidat wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gehandelt. Er stünde dann auch für die bayerische Sicherheitspolitik – als Gegenmodell zur derzeitigen Politik von Kanzlerin Angela Merkel. Ganz in Seehofers Sinne. Aber auch das könnte den CSU-Anhängern bitter aufstoßen. Die setzen ihr Vertrauen laut Umfrage nämlich lieber in die Bundeskanzlerin als in ihren eigenen Parteichef.