Arbeitsgruppe gegen Flüchtlinge

Vor einer Sondersitzung des Kabinetts am Nachmittag verlangt Innenminister Joachim Herrmann: „Wir müssen das ganze System nochmals daraufhin überprüfen, wie es sein kann, dass noch immer Leute im Land sind, bei denen nicht geklärt ist, woher sie kommen, wie alt sie sind. Da sind offenkundig Defizite im Verfahren.“ Und Finanzminister Markus Söder fordert: „Der Staat muss seine Handlungshoheit zurückbekommen und nicht nur die Kontrolle über seine Grenzen, sondern auch über die Straßen und Plätze des Landes.“ Während Söder dies sagt, herrscht auf den Straßen und Plätzen Münchens keineswegs Angst und Schockstarre. Auf den vielen Weihnachtsmärkten ist von staatlichem Kontrollverlust keine Spur.

Ein zeitweiliger „Kontrollverlust“ an den Grenzen seit September 2015 wird später auch in der offiziellen Kabinettsmitteilung beklagt. Eine spezielle Arbeitsgruppe solle nun Vorschläge vorlegen, „um die Sicherheitslage zu verbessern und die Zuwanderung zu begrenzen“, heißt es dort – zu einem Zeitpunkt, wo völlig unklar ist, wer der oder die Täter sind. Und wie soll eine Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge helfen, Anschläge künftig zu verhindern?

Dann gibt es auch noch eine Schaltkonferenz des CSU-Präsidiums - in der der Druck auf die CDU erhöht wird: Kurzerhand wird ein für Anfang Februar geplantes Spitzentreffen mit der CDU in München unter Vorbehalt gestellt. Es müssten vorher entscheidende Fragen in der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik geklärt werden, sonst mache das Treffen keinen Sinn - das war laut Teilnehmern Konsens.

Während CSU-Fans auf Twitter loben, Seehofer sei der Einzige, der ausspreche, was die Bevölkerung denke, ist die Kritik vonseiten der Opposition und Zeitungskommentatoren enorm. Tenor: Der CSU-Vorsitzende versuche, die AfD zu übertrumpfen. „Seehofer missbraucht das Attentat von Berlin“, schimpft die „SZ“.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will dagegen zunächst nichts zu Seehofer & Co. sagen. Er denke jetzt an die Opfer, sagt er nur und betont: „Heute ist nicht der Tag, über Konsequenzen zu sprechen.“