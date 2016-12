 CSU-Reaktion auf Anschlag: Grenzen dicht, Bundeswehr ins Inland

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Horst Seehofer Der bayerische Ministerpräsident übt sich nach dem Anschlag von Berlin in Populismus. (Foto: dpa)

BerlinEigentlich muss Horst Seehofer jetzt nichts sagen, er könnte schweigen. Zu Beginn einer Kabinettssitzung ist es üblich, dass Kameraleute ein paar Aufnahmen machen dürfen – aber nicht, dass der bayerische Ministerpräsident etwas Offizielles in die Mikrofone sagt. Jetzt aber, nur 14 Stunden nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, will der CSU-Chef etwas loswerden. Er glaubt zu wissen, auf welche Botschaft die Menschen draußen warten. Und so sagt er, neben den ehrlichen Trauer- und Beileidsbekundungen, auch diesen zentralen Satz: „Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren.“ Er meint: die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Der Satz wird in den darauffolgenden Stunden viel Beachtung finden – im politischen Berlin, in sozialen Netzwerken. Eine verbreitete Vermutung, ein Vorwurf nicht nur von der Opposition: Die CSU wolle aus dem furchtbaren Anschlag politisches Kapital schlagen. Seehofer aber wehrt sich: „Ich mache das nicht, um billig auf diesem Ticket Punkte zu sammeln“, sagt er der „Süddeutschen Zeitung“.

Und die CSU legt nach. Nach dem Anschlag hat sie ihre Forderung nach erweiterten Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inneren bekräftigt. Die Bundeswehr müsse dort ihren Anteil an der Sicherheit für die Bürger übernehmen können, wo sie von ihrer Ausrüstung und Ausbildung her am besten dafür geeignet sei, sagte Florian Hahn, Außen- und Sicherheitsexperte der CSU, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Die Bundeswehr könne vielfach unterstützend für die Polizei tätig werden. Dies habe auch etwas mit ihrer speziellen Ausrüstung zu tun.

Die SPD, die Opposition sowie auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sind jedoch der Ansicht, dass die Regelungen für die Bundeswehr im Inneren ausreichend seien. Verfassungsrechtlich ist ein vorbeugender Einsatz der Bundeswehr ausgeschlossen und ansonsten nur in außerordentlichen Lagen im Zusammenhang mit Katastrophen oder auch mit einer Verkettung verschiedener Terrorlagen denkbar.

Fakt ist: Die CSU nimmt nach dem Anschlag mit voller Kraft Merkels Flüchtlingspolitik ins Visier. Auch dann noch, als es bereits Zweifel gibt, ob der festgenommene Flüchtling wirklich der Täter war - tatsächlich kommt der Mann wenige Stunden später frei.