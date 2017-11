Rückendeckung für Seehofer Der angeschlagene bayerische CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer bekommt Rückendeckung aus Brüssel. Er mache „einen ordentlichen Job“, findet CSU-Europachef Markus Ferber. (Foto: dpa)

BerlinDer Vorsitzende der CSU-Europagruppe Markus Ferber hat sich verärgert über die Personaldiskussion in seiner Partei über Parteichef Horst Seehofer geäußert. Er teile die Mahnung der Chefin des größten CSU-Bezirks Oberbayern Ilse Aigner, dass sich jetzt alle erst einmal etwas zurücknehmen sollten, sagte er am Montag im Deutschlandfunk. „Ich glaube schon, dass momentan viele, gerade in Bayern, sich nicht mehr amüsieren, sondern angewidert von der CSU abwenden und dieses Spektakel nicht mehr sehen wollen.“ Ferber ist nach eigenen Worten enttäuscht, dass die Verabredung in seiner Partei nicht eingehalten werde, bis zum nächsten Wochenende in Hinblick auf die Personaldebatte „Ruhe zu geben und nach innen beruhigend zu wirken“.

Die in Machtkämpfe verstrickte CSU verliert bei den Wählern in Bayern einer Umfrage zufolge weiter an Zuspruch. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Forsa-Instituts im Auftrag von RTL würden nur noch 38 Prozent der Befragten in dem Bundesland für die CSU stimmen. Bei der Landtagswahl 2013 waren es noch 47,7 Prozent. Sollte eine neue Bundestagswahl anstehen, wollen lediglich noch 36 Prozent der Befragten ihr Kreuz bei der Schwesterpartei der CDU machen - das wären drei Prozentpunkte weniger als das Wahlergebnis der CSU im September.

In Bayern wird im Herbst 2018 ein neuer Landtag gewählt. Dem Trendbarometer von RTL und n-tv zufolge sind 72 Prozent der Bayern dafür, dass Horst Seehofer seine Ämter als Ministerpräsident und CSU-Chef räumt. Unterschiede gibt es aber in der Bewertung, wer für das schlechte Ergebnis der CSU bei der Bundestagswahl in erster Linie verantwortlich ist: So gaben von allen Befragten in Bayern 52 Prozent der CSU die Schuld. Bei den CSU-Anhängern sahen indes 58 Prozent die Verantwortung bei Kanzlerin Angela Merkel und der CDU und nur 34 Prozent bei der CSU. Seehofer und Bayerns Finanzminister Markus Söder ringen derzeit um die Macht in der Partei und die Führung im größten Bundesland. Forsa befragte für die Erhebung vom 6. bis 9. November 1017 Menschen in Bayern.

Ferber mahnte mit Blick auf die Koalitionssondierungen, es werde seiner Partei nicht gelingen, erfolgreich in den nächsten Landtagswahlen in Bayern zu sein, „wenn wir in Berlin nicht einen ordentlichen Job machen“. Und hier mache Seehofer derzeit einen „ordentlichen Job“.

Es könne nicht darum gehen, Seehofer jetzt diese Arbeit machen zu lassen und sich danach von ihm zu verabschieden. Die CSU müsse vielmehr die bestmögliche Aufstellung finden. Bayern Finanzminister Markus Söder, der als großer Rivale von Seehofer gilt, nannte Ferber einen derjenigen, der dabei jetzt gefordert sei.