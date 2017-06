 Das geplante Protokoll: So läuft die Trauerfeier für Helmut Kohl ab

Ludwigshafen „Danke für Frieden und Freiheit. Ruhe in Frieden.“ – Transparent vor dem Haus von Helmut Kohl in Oggersheim (Ludwigshafen). (Foto: dpa)

Samstag, 1. Mai, 06:45

Abfahrt des Trauerkonduktes von Ludwigshafen am Rhein nach Straßburg.

Passieren der Grenze bei Altenhain (Pierre-Pflimlin-Brücke)

(Begleitung durch die Bundespolizei)

08:45

Eintreffen des Trauerkonduktes am Europäischen Parlament

08:47

Sargträger des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung tragen den Sarg in den Salon Protocolaire, Aufbahrung im Salon Protocolaire

Möglichkeit für die Staats- und Regierungschefs, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen

10:00

Beginn des Einlasses in den Plenarsaal des Europäischen Parlaments

10:35

Eintreffen des Bundespräsidenten im Europäischen Parlament

10:40

Eintreffen der Bundeskanzlerin im Europäischen Parlament

10:40

Sargträger des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung tragen den Sarg vom Salon Protocolaire zum Plenarsaal; die Totenwache des Eurokorps zieht mit auf

10:55

Ende Einlass in den Plenarsaal des Europäischen Parlaments – 1. Reihe Foto

11:00

Beginn Europäischer Trauerakt

11:00

Soldaten des Wachbataillons, begleitet durch eine Totenwache des Eurokorps, tragen den Sarg in den Plenarsaal des Europäischen Parlaments Instrumentalmusik (Orchestre Universitaire de Strasbourg)

Rede Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments

Rede Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission

Rede Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates

Video-Clip

Rede Felipe González Márquez, ehemaliger Ministerpräsident des Königreichs Spanien

Rede William J. Clinton, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Rede Dmitri Anatoljewitsch Medwedew, Ministerpräsident der Russischen Föderation

Musik (Orchestre Universitaire de Strasbourg)

Rede Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik

Rede Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland

Deutsche Nationalhymne (mit dem Choeur philharmonique de Strasbourg)

Europahymne (mit dem Choeur philharmonique de Strasbourg)

13:00

Ende Europäischer Trauerakt die Sargträger des Wachbataillons, begleitet durch die Totenwache des Eurokorps, ziehen in den Plenarsaal ein

13:05

Heraustragen des Sarges durch die Sargträger des Wachbataillons, begleitet durch die Totenwache des Eurokorps

Begleitung der Witwe durch die Präsidenten des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates aus dem Plenarsaal; anschließend Empfang im Restaurant des Europäischen Parlaments

13:15

Einsetzen des Sarges in den Sargwagen

13:16

Die Witwe und ihre Begleitung begeben sich zu den Fahrzeugen

13:17

Abfahrt des Trauerkondukts zum Hubschrauberlandeplatz (Stade de l’Ill); Begleitung durch die Bundespolizei

13:20

Eintreffen des Trauerkondukts am Hubschrauberlandeplatz (Stade de l’Ill)

13:30

Einsetzen des Sarges in einen Hubschrauber (1) der Bundespolizei

13:45

Start des Hubschraubers (1); Flug entlang des Rheins nach Ludwigshafen am Rhein (Flugzeit 45 Minuten)

13:50

Start eines weiteren Hubschraubers (2) der Bundespolizei; Flug nach Ludwigshafen am Rhein (Flugzeit 35 Minuten)

ab 14:00

Transfer der Gäste von Straßburg (Europäisches Parlament) nach Speyer mit Bussen der Bundespolizei

14:25

Landung des Hubschraubers (2) in Ludwigshafen am Rhein Ruchheim (Polizeiautobahnstation Ruchheim, A 61), anschließend Weiterflug

14:30

Landung des Hubschraubers (1) in Ludwigshafen am Rhein Ruchheim (Polizeiautobahnstation Ruchheim A 61)

14:35

Ausstieg der Witwe und ihrer Begleitung aus dem Hubschrauber (1)

14:36

Abnahme der Europaflagge vom Sarg und Bedecken des Sarges mit der Bundesdienstflagge im Hubschrauber

14:45

Heraustragen des Sarges durch das Personenschutzkommando und Einsetzen des Sarges in den Sargwagen

14:45

Die Witwe und ihre Begleitung begeben sich zu den Fahrzeugen

14:50

Abfahrt des Trauerkondukts

Begleitung durch eine Ehreneskorte der Polizei Rheinland-Pfalz mit fünf Motorrädern

Fahrt ohne Zwischenhalt durch die Stadt Ludwigshafen am Rhein: A650 - B44 Hochstraße Nord - Abfahrt Rheingalerie - Rheinuferstraße -

Bahnhofstraße - Ludwigstraße - Ludwigsplatz - Bahnhofstraße - Zollhofstraße - Lichtenberger Straße - Wredestraße - Heinigstraße - Saarlandstraße - Adlerdamm - Kaiserwörth

15:05

Weiterfahrt von Ludwigshafen am Rhein über B44 - B9 - K23 - K31 nach Reffenthal

15:20

Ankunft des Kondukts am Wasserübungsplatz der Bundeswehr in Reffenthal

15:21

Der Sarg wird durch Sargträger des Wachbataillons in Begleitung einer Totenwache an Bord der MS Mainz getragen (Bereisungsschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes)

15:24

Absetzen des Sarges auf einem Katafalk am Heck des Schiffes

15:26

Witwe und Begleitung gehen an Bord

15:30

Ablegen der MS Mainz

Begleitung des Schiffs rheinaufwärts („bergwärts“) durch zwei Kontroll- und Streifenboote der Bundespolizei sowie weitere Schiffe der Wasserschutzpolizei. Vor Ankunft des Schiffskonvois in Speyer erfolgt ein Überflug von drei Hubschraubern der Bundespolizei

16:30

Ankunft des Schiffskonvois in Speyer

Festmachen der MS Mainz am Anleger am Flaggenmast der Sarg wird durch Sargträger des Wachbataillons in Begleitung einer Totenwache an Land getragen (Anteilnahme der Bevölkerung)

16:35

Einsetzen des Sarges in den Sargwagen

Witwe und Begleitung begeben sich zu den Fahrzeugen

16:38

der Sargwagen fährt auf der Rheinallee, zu Fuß begleitet durch das Personenschutzkommando; die Fahrzeuge der Witwe und Begleitung, der Sargträger und der Totenwache folgen (Anteilnahme der Bevölkerung)

16:47

der Trauerkondukt fährt über Schillerweg - Edith-Stein-Platz zur Nordseite des Doms zu Speyer

16:50

Ankunft des Trauerkonduktes am Nord-Ost-Portal des Doms zu Speyer

16:51

der Sarg wird durch die Sargträger des Wachbataillons zum Katafalk am Hochaltar getragen; Witwe und Begleitung folgen (im Altarbereich: Foto des Verstorbenen und Kranz der Witwe)

17:00

Beginn des Einlasses

17:35

Eintreffen der Repräsentanten aus dem Ausland, vom Rathaus kommend, im Dom zu Speyer

bis 17:45

Einnehmen der Plätze durch alle Gäste

17:48

die Repräsentanten der Verfassungsorgane des Bundes werden aus dem Bischöflichen Palais zum Dom zu Speyer bzw. zu ihren Plätzen geleitet

17:55

die Witwe und Begleitung werden aus der Katharinenkapelle zu den Plätzen in der Apsis geführt

17:58

1. Reihe-Foto

18:00

Beginn Pontifikalrequiem Simultandolmetschung deutsch-englisch Live-Übertragung (Bild/Ton) für die Bevölkerung auf der Südseite des Doms im Domgarten („Ölberg“)

Hauptzelebrant: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Konzelebranten: Erzbischof Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius und Doyen des Diplomatischen Korps, Friedrich Kardinal Wetter, Erzbischof em. von München und Freising, Bischof Dr. Anton Schlembach, Bischof em. von Speyer, Weihbischof Otto Georgens, Dompropst der Kathedralkirche von Speyer; Diakone: Paul Nowicki, Matthias Reitnauer

Musikalische Leitung: Domkapellmeister Markus Melchiori, Musikalische Ausgestaltung: Dominik Geiger (Kantor), Domchor Speyer, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz/Ludwigshafen, Markus Eichenlaub (Domorganist)

nach Verklingen des letzten Musikstücks wird das Hauptportal des Doms zu Speyer geöffnet

Totenwache, Kranzträger und Sargträger ziehen über den Mittelgang zum Hochaltar auf der Kranz der Witwe und der Sarg werden aufgenommen und über die Stufen hinunter zum Mittelgang getragen den Kranzträgern, der Totenwache und dem Sarg folgen die Zelebranten [Wiesemann, Georgens, Eterović, Marx], die Witwe mit Begleitung, der engste Familien- und Freundeskreis, höchste staatliche Repräsentanten, ausländische Staatsgäste und weitere Trauergäste; es erklingt die Kaiserglocke

der Trauerkondukt bewegt sich zum Hauptportal

die Zelebranten verlassen den Trauerkondukt vor dem Hauptportal; die Kaiserglocke verklingt

19:45

Ende des Pontifikalrequiems

19:45

Beginn Großes militärisches Ehrengeleit der Trauerkondukt verlässt den Dom

das Musikkorps spielt vor dem Dom den Trauermarsch aus dem Oratorium „Saul“ von Georg Friedrich Händel

der Sarg wird auf einem Katafalk gegenüber der Truppenfahne abgesetzt

die Truppenfahne wird gesenkt

Kranzträger, Totenwache und Sargträger nehmen die vorgesehenen Plätze neben dem Katafalk ein

die Trauergemeinde folgt auf den Domplatz

das Musikkorps der Bundeswehr spielt den Trauerchoral „Jesu meine Zuversicht“ und im Anschluss die Nationalhymne

die Sargträger nehmen den Sarg auf

der zeremonielle Trauerkondukt stellt sich auf dem Domplatz auf:

- Kranzträger mit folgenden Kränzen

Bundespräsident, Präsident des Deutschen Bundestages, Bundeskanzlerin, Präsidentin des Bundesrates und Präsident des Bundesverfassungsgerichts; Europäische Union, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeisterin Ludwigshafen am Rhein; Witwe

- Totenwache und Sargträger

der Sarg wird an der Ehrenformation der Bundeswehr vorbei zum Sargwagen getragen; das Musikkorps spielt dabei wieder den Trauermarsch aus dem Oratorium „Saul“ von Georg Friedrich Händel der Sarg wird in den Sargwagen eingesetzt

die Totenwache und die Sargträger nehmen die vorgesehenen Plätze ein

die Kranzträger marschieren weiter zu den Kranzwagen und übergeben die Kränze an den Bestatter

das Musikkorps der Bundeswehr spielt das „Lied vom guten Kameraden“

der Sargwagen wird geschlossen und fährt in Richtung Maximilianstraße zum Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark ab; ihm folgt der Wagen mit dem Kranz der Witwe eine Motorrad-Eskorte der Polizei Rheinland-Pfalz mit fünf Motorrädern führt den Trauerkondukt an. Es erklingt erneut die Kaiserglocke.

die Kranzwagen fahren auf separater Strecke zum Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark ab

die Ehrenformation der Bundeswehr marschiert mit klingendem Spiel in Richtung Historisches Museum der Pfalz ab

Ankunft des Trauerkondukts am Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark

20:30

Beginn der Beisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis der Sarg wird durch das Personenschutzkommando aus dem Sargwagen zur Grabstelle getragen und später in das Grab hinab gelassen

Mitwirkende am Großen militärischen Ehrengeleit:

Ehrenformation der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Patrick Bernardy, Kommandeur des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling, Leiter des Musikkorps der Bundeswehr (Siegburg)

Ende