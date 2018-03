 Datenaffäre: Digital-Staatsministerin Bär warnt Facebook dafür, seinen Ruf „gänzlich zu verspielen“

Die Auswirkungen des Datenskandals um Facebook reichen bis nach Deutschland. Nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft ist alarmiert.

Hintergrund der Affäre ist die möglicherweise illegale Verwertung der Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica. (Foto: AP) Facebook.

BerlinDie CSU-Politikerin Dorothee Bär hat Facebook wegen des jüngsten Datenschutzskandals kritisiert. Das wichtigste Kapital des Unternehmens seien nicht Werbeeinnahmen, sondern das Vertrauen seiner Nutzer, sagte die Staatsministerin für Digitalisierung dem Nachrichtenmagazin „Focus“. „Ich kann den Verantwortlichen nur raten, in Europa nicht einen weiteren Konflikt zu schüren.“

Auch ein Unternehmen wie Facebook unterliege Recht und Gesetz. Zwar gelte die Unschuldsvermutung, sagte Bär. „Aber als Nutzerin und Politikerin bleibt bei mir ein mehr als schaler Beigeschmack. Das Unternehmen ist gerade dabei, seinen Ruf gänzlich zu verspielen.“

Facebook steht unter Druck, weil sich die umstrittene britische Firma Cambridge Analytica Zugang zu Daten von Millionen Nutzern verschaffte. Sie steht im Verdacht, die US-Präsidentenwahl 2016 zugunsten von Donald Trump beeinflusst zu haben. Facebook-Chef Mark Zuckerberg räumte zuletzt Fehler ein und kündigte Untersuchungen an.

Der IT-Verband Bitkom warnt angesichts der Datenaffäre bei Facebook vor negativen Folgen für die Digitalwirtschaft in Deutschland. „Die aktuelle Datenaffäre ist Wasser auf den Mühlen derer, die datengetriebene Geschäftsmodelle grundsätzlich ablehnen“, sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung für Datenschutz und Sicherheit, dem Handelsblatt. Die Digitalwirtschaft dürfe aber „nicht aufgrund einzelner Verfehlungen in Sippenhaft genommen werden“.

In dem Branchenverband sind rund 2500 deutsche Unternehmen der Digitalindustrie vertreten.

Inzwischen hat sich auch die Bundesregierung in den Skandal eingeschaltet und von Facebook Aufklärung zum möglichen Missbrauch privater Daten von Millionen von Nutzern verlangt. „Die Bundesregierung schließt sich der Haltung der EU-Kommission an und fordert von Facebook Klarstellung zu den Vorwürfen“, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer.

Wenn es zutreffe, dass die persönlichen Daten von 50 Millionen Nutzern „so einfach abgegriffen und für politische Zwecke eingesetzt“ worden seien, dann sei das nicht hinnehmbar. „Wir erwarten mehr Verantwortungsbewusstsein und Transparenz im Umgang mit den persönlichen Daten der Facebook-Nutzer.“

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiteten, „dann wird das auch sicher rechtliche Konsequenzen haben“. Dies liege aber in der Zuständigkeit der US-Aufsichtsbehörden.

Auch im Bundestag wird die Datenaffäre Thema sein- in einer Sondersitzung des Ausschusses für Digitale Agenda. „Wir wollen Facebook befragen, ob auch deutsche Nutzer betroffen sind und ob vergleichbare Mechanismen auch für deutsche Nutzer eine Gefahr ihrer Daten bedeuten“, sagte der IT-Experte der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek (CDU). Bereits am Montag hatte der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Konstantin von Notz gesagt, dass er einen Bericht der Bundesregierung im Innenausschuss beantragt habe.

Hintergrund der Affäre ist die möglicherweise illegale Verwertung der Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Dies halt weltweite Untersuchungen ausgelöst. Das Unternehmen, das US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf 2016 unterstützte, soll mit Hilfe von personalisierter Facebook-Werbung Wahlentscheidungen beeinflusst haben.

Was macht Cambridge Analytica? Welchen Ursprung hat die Firma? Cambridge Analytica ist ein Ableger der SCL Group, die sowohl Aufträge von der Regierung als auch dem Militär annimmt und von sich selbst sagt, von der Forschung zur Lebensmittelsicherheit bis zu politischen Kampagnen alles anzubieten. Cambridge Analytica wurde der „New York Times“ zufolge vor etwa fünf Jahren gegründet und konzentrierte sich zunächst auf US-Wahlen. Der republikanische Milliardär Robert Mercer stellte demnach 15 Millionen Dollar bereit, der Name sei durch den späteren Trump-Berater Steve Bannon gewählt worden. Bevor die Firma Trump im Wahlkampf unterstützte, soll sie der Zeitung zufolge dem republikanischen Senator Ted Cruz geholfen haben. Was macht die Firma? Cambridge Analytica wirbt damit, für Kunden aus Politik und Wirtschaft Verbraucherstudien zu erstellen sowie personalisierte Werbung und andere datenbezogene Dienstleistungen anzubieten. Auf der Internetseite werden als Beispiele für Auftraggeber eine Tageszeitung genannt, die mehr über ihre Abonnenten wissen möchte, sowie ein US-Autoversicherer, der sich selbst besser vermarkten will. Als Standorte sind Büros in New York, Washington, London, Brasilien und Malaysia aufgeführt. Was wird der Firma vorgeworfen? Die „New York Times“ und der britische „Observer“ berichteten am Wochenende, dass Cambridge Analytica die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern angezapft haben soll. Dabei seien sowohl die Nutzer als auch Facebook betrogen worden. Den Zeitungen zufolge wurden die Informationen durch eine von dem britischen Wissenschaftler Aleksandr Kogan entwickelte Anwendung abgegriffen. Etwa 270.000 Menschen haben die Anwendung laut Facebook runtergeladen, die dann sowohl auf ihre Daten als auch die ihrer Freunde Zugriff hatte. Kogan gab die Informationen dann an Cambridge Analytica weiter, wie sowohl die Firma als auch Facebook mitteilten. Kogan konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden. Cambridge Analytica hatte nach eigenen Angaben zunächst nichts von einem Verstoß gegen Facebooks Bestimmungen gewusst. Als die Firma dies 2015 entdeckt habe, seien die Daten gelöscht worden. Dagegen berichteten die beiden Zeitungen, die Informationen seien nicht entfernt worden. Facebook überprüft nun die Beschuldigungen. Was passiert als nächstes? Facebook hat externe Prüfer damit beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Zugleich teilte das soziale Netzwerk mit, sowohl Cambridge Analytica, als auch die Muttergesellschaft SCL, Kogan sowie einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter von Cambridge Analytica wegen des Verstoßes gegen Unternehmensregeln von der Plattform verbannt zu haben. Möglicherweise muss Facebook mit der Untersuchung bis zum Ende der Ermittlungen der Regierungsbehörden warten. Die britische Datenschutzbehörde plant eine Durchsuchung der Büroräume und hat Facebook aufgefordert, solange abzuwarten. Generalstaatsanwälte aus den US-Bundesstaaten Massachusetts und Connecticut ermitteln mittlerweile, wie mit den Facebook-Daten umgegangen wurde. Auch das Büro des Generalstaatsanwalts in Kalifornien, dem Unternehmenssitz von Facebook, hat Bedenken geäußert. Quelle. Reuters

Bitkom-Expertin Dehmel wies auf die Rechtslage in Deutschland hin. Wer hier unternehmerisch tätig sei, müsse sich ohne Wenn und Aber an geltende Datenschutzgesetzte halten. „Die ganz große Mehrheit hält sich an die Datenschutzregeln und treibt mit digitalen Geschäftsmodellen Innovationen in der Wirtschaft voran.“

Zugleich erinnerte die Bitkom-Expertin daran, dass die Debatte darüber, wie digitale Geschäftsmodelle gestaltet sein sollten, um Datenmissbrauch vorzubeugen, schon länger geführt werde. Zudem setze die ab Mai geltende EU-Datenschutzgrundverordnung „klare Regeln, wie mit personenbezogene Daten umzugehen ist“. Bei Missachtung drohten Unternehmen empfindliche Bußgelder.

„Dennoch“, mahnte Dehmel, „sollten rechtliche Vorgaben auch künftig auf jene Weise durchgesetzt werden, dass die Chancen von neuen Technologien genutzt werden können.“