Datenskandal Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe gegen Cambridge Analytica und Facebook

Der Whistleblower Christopher Wylie glaubt, dass beim Brexit-Votum manipuliert wurde – und dass Cambridge Analytica beteiligt gewesen ist.

Der ehemalige Mitarbeiter von Cambridge Analytica während der Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments. (Foto: AFP) Christopher Wylie

LondonVor einem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments erhebt ein Ex-Mitarbeiter von Cambridge Analytica schwere Vorwürfe – gegen die Unternehmensgruppe genauso wie gegen reiche Briten. Und er vertritt die Meinung, dass beim Brexit-Votum manipuliert wurde.

Als der Whistleblower Christopher Wylie am Dienstagmorgen vor den Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments anfängt zu reden, rechnen die Abgeordneten mit einem spannenden Bericht – doch was der 28-Jährige mit der pinkfarbenen Stoppelfrisur dann erzählt, übertrifft die Erwartungen bei weitem.

Von reichen, gelangweilten Briten berichtet der zunehmend aufgeregte Wylie, die in den Führungsebenen von Cambridge Analytica (CA) und deren Muttergesellschaft Strategic Communication Laboratories (SCL) arbeiteten um „etwas zu tun zu haben“. Davon, wie CA ein Schein-Büro in Cambridge aufsetzte um Steve Bannon zu beeindrucken. Und wie Wylies Vorgänger – der Sohn eines rumänischen Politikers – unter mysteriösen Umständen in einem kenianischen Hotelzimmer ums Leben kam.

Laut Wylie gehören die drei Gesellschaften SCL, CA und AggregateIQ (AIQ) zusammen und haben nicht zuletzt beim EU-Referendum in Großbritannien ihren Einfluss geltend gemacht, um die Meinung der Briten zu beeinflussen. AIQ bestreitet eine Verbindung zu SCL. Alle beteiligten Unternehmen bestreiten, Gesetze gebrochen zu haben.

Er sei fest davon überzeugt, dass diese Unternehmen Gesetze gebrochen haben, schildert Wylie in der mehrstündigen Sitzung des Untersuchungsausschusses in London. Und das mache ihn „so wütend“, sagt er, zunehmend emotional und atemlos. Trotz seiner pinkfarbenen Haare und dem Nasenring befürworte er eigentlich den Ausstieg aus der Europäischen Union, versichert er und pocht aufgeregt auf den Tisch, aber er sei überzeugt davon, dass die Briten bei dem EU-Referendum manipuliert worden seien.

Die Abgeordneten sollten ihren Einfluss nutzen und die Behörden auffordern, die Vorgänge bei zu untersuchen.

Es sei auch irrelevant, wie stark das Ergebnis durch Manipulation beeinflusst wurde, sagte Wiley: Wenn ein Sportler des Dopings beschuldigt werde, schaue man auch nicht, wie stark das seine Leistung bei den Olympischen Spielen verändert habe, sondern sperre ihn. Man könne „absolut glaubhaft“ sagen, dass es ein anders Ergebnis in dem EU-Referendum hätte geben können, wenn nicht betrogen worden wäre.

Man könne nicht zulassen, dass „in unserer Demokratie betrogen wird“, ruft er. „Das war doch keine Lokalwahl! Das Ergebnis kann nicht rückgängig gemacht werden.“ Er sei der Meinung, dass CA nicht weiter im Geschäft bleiben solle.

Whistleblower Wylie hatte seine Informationen zunächst der Journalistin Carole Cadwalladr von der Zeitung „The Guardian“ erzählt. Sie beschrieb, wie mächtige Politiker die Wähler beeinflussen können – und selbst von noch mächtigeren Menschen beeinflusst werden. Der frühere Chef von CA, Alexander Nix, musste daraufhin seinen Posten aufgeben.

Das dürfte Wiley aber zumindest finanziell nicht treffen, berichtet Wiley: Einmal sei Nix sehr in Eile gewesen, weil er einen Kronleuchter für 200.000 Pfund abholen sollte, schildert Wylie. Auch andere Mitarbeiter aus dem Umkreis von CA seien nicht auf Geld angewiesen gewesen, sondern bräuchten lediglich eine Beschäftigung. Und da CA viel in Entwicklungsländern gearbeitet habe, habe sich das in diesen Kreisen gut gemacht.

Wylie selbst lebt seit einigen Jahren in Großbritannien. Aufgewachsen war er jedoch in Kanada als Kind eines Arztes und einer Psychologin. Mit 17 Jahren brach Wylie die Schule ab. Er entdeckt seine Liebe zu der digitalen Welt, bringt sich selbst Programmieren bei. Mit 20 geht er nach Großbritannien und stößt bald auf eine Studie der Universität Cambridge, die seinen weiteren Weg entscheidend beeinflusst.

Die Studienautoren vertreten in dem Papier die Meinung, dass computergenerierte Einschätzung auf Basis der digital verfügbaren Informationen so gut sind, dass sie zutreffender sind als das, was Freunde übereinander sagen würden. Diese Einschätzung lässt Wylie nicht los – und sie wird zur Basis der Firma CA, die seiner Aussage nach letztlich nur „ein Projekt von SCL“ sei, ohne eigene Mitarbeiter.