 Debatte um „Hinweisgebergesetz“: Jamaika ringt um Whistleblower-Schutzgesetz

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Edward Snowden. Einer der bekanntesten Whistleblower ist der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden. (Foto: dpa)

BerlinEine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen könnte Personen künftig besser schützen, die Missstände in Unternehmen aufdecken. Doch eine erste Verständigung steht wieder zur Disposition.

Am Donnerstag hatten sich Unterhändler zunächst offen für ein „Hinweisgebergesetz“ gezeigt. „Im Lichte der jüngst aufgetretenen Missstände in Konzernen wollen wir ein Gesetz verabschieden, mit dem der Schutz von Hinweisgebern bei der Aufdeckung von relevanten und strukturellen Missständen verbessert wird“, heißt es in einem dem Handelsblatt vorliegenden Sondierungspapier der Verhandlungsgruppe für die Themenbereiche Innen, Sicherheit und Rechtsstaat.

Inzwischen gilt diese „Einigung“ jedoch nicht mehr. Nach Informationen des Handelsblatts aus Sondierungskreisen stellt sich die Union quer. Obwohl über die Absicht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, überparteilich schon Konsens bestanden habe, habe die Union den Punkt „wieder streitig gestellt“, hieß es.

Sogenannte Whistleblower genießen in Deutschland bislang kaum Schutz. Union und SPD hatten zwar im Koalitionsvertrag von 2013 zugesichert, die internationalen Vorgaben zum Whistleblower-Schutz zu überprüfen, doch geschehen ist bislang nichts. Durch die „Paradise Papers“ erhielt das Thema zuletzt eine neue Aktualität. Außerdem forderte erst kürzlich das EU-Parlament mit einer Resolution die EU-Kommission auf, bis Jahresende einen Vorschlag vorzulegen, wie Whistleblower geschützt werden können.

Auch die Justizministerkonferenz befasste sich am vergangenen Donnerstag mit einem besseren Informantenschutz - zum wiederholten Mal. Vor einem Jahr schon hatten die Ressortchefs aus den Bundesländern in einem Beschluss gefordert, den deutschen Whistleblower-Schutz, der sich lediglich auf „vereinzelte Vorschriften und Einzelfallentscheidungen von Gerichten“ beschränke, auf den Prüfstand zu stellen.

Seinerzeit baten die Minister die Bundesregierung um Prüfung, ob der Schutz von Hinweisgebern einer gesetzlichen Regelung bedürfe. „Es ist unbefriedigend, wenn Menschen, die Steuerbetrug in Millionenhöhe aufdecken, sich dann vor Gericht wiederfinden“, pflichtete Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) seinerzeit der Forderung seiner Länderkollegen bei. Allerdings hat die Große Koalition den Prüfauftrag einfach liegen gelassen.

Auf ihrer Herbstkonferenz erinnerten die Justizminister nun an ihren Beschluss vom Juni 2016 in Nauen: Angesichts „noch immer fehlender ausreichender Möglichkeiten zum Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern“ halte man es „weiterhin für notwendig, zu prüfen, inwieweit es hier einer gesetzlichen Regelung bedarf“.