 Deutsch-Intensivklassen : Wenn Flüchtlingskinder Deutsch lernen

Fremde Sprache, große Pläne Im Deutschunterricht wird auch über die Zukunft der Kinder in Deutschland gesprochen. (Foto: dpa)

WiesbadenDer 14-jährige Montasar ist mit seiner Familie aus dem Irak geflüchtet. Seit neun Monaten lebt er in Deutschland. Inzwischen reichen seine Deutschkenntnisse schon eindeutig aus, um selbstbewusst von seinen Plänen für die Zukunft zu erzählen: „Ich liebe Fußball. Ich möchte Fußballer werden.“ Profi wohlgemerkt. Auch seine zwölfjährige Klassenkameradin Lena aus Serbien hat sehr konkrete Ziele: Immobilienmaklerin - „und Volleyballspielen“.

Montasar und Lena besuchen die Deutsch-Intensivklasse der Wiesbadener Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule. Dort sitzen am Morgen acht Kinder aus sieben Nationen in einer kleinen Gruppe im Kreis. Die Schüler stammen unter anderem aus dem Iran, Griechenland oder Polen. Ihre Lehrerin Silke Knorr hat ein durchaus brisantes Thema aufgerufen: Es geht um gleiche Rechte für Frauen und Männern. Knorr sagt ihre Meinung dazu: „Dass in manchen Ländern für Mädchen fast alles verboten ist, und für Jungs erlaubt, das ist nicht in Ordnung. Alle Menschen sind gleich.“ Die Kinder nicken.

„Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit der Gruppe morgens den Tag zu besprechen“, sagt Knorr. Eine gute Gesprächskultur sei das wichtigste, auch gegen Vorurteile. Innerhalb der bunt gemischten Gruppe gebe es - außer den üblichen Reibereien unter Schülern - keine Konflikte, sagt Knorr. Im Gegenteil. „Ich beobachte einen großen Zusammenhalt.“

Den Eindruck bestätigt auch Direktor Thomas Schwarze. An der Riehl-Schule lernen Kinder aus mehr als 40 Staaten. Natürlich gibt es Streit oder Mobbing über Internetplattformen. „Den Nationalitätenmix sehe ich aber dafür als vernachlässigbar an“, sagt Schwarze. Seine Schule hat bereits seit mehr als 20 Jahren Erfahrungen mit Deutsch-Intensivklassen. „Früher saßen dort überwiegend Einwandererkinder aus EU-Ländern.“ Das wichtigste Ziel sei es, die Zuwanderer in die Regelklasse zu übernehmen, betont der Direktor. Normalerweise klappe das nach etwa einem halben Jahr.

Ganz gleich, ob die Schüler aus einer Zuwandererfamilie stammen oder nicht: Von den Kindern der Riehl-Schule machen nur wenige Abitur. „Viele haben kaum Unterstützung aus dem Elternhaus“, sagt Schwarze. Aber auch wenn es bei den schulischen Leistungen manchmal hapert - „ganz stark sind viele unserer Kinder im Miteinander und im Emotionalen“.

Was mag die Lehrerin Silke Knorr besonders an ihren Deutsch-Intensivklassen? „Die Freude, mit der die Schüler in die Schule kommen. Und die Offenheit.“ In ihrer Deutsch-Stunde müssen die Kinder auch mal aufstehen und sich bewegen. „Vor dem Gesicht, neben den Ohren, auf dem Kopf“, ruft Knorr - und die Kinder zeigen die Bedeutung der Vokabeln mit ihren Händen.

„Ich möchte Deutsch lernen, schreiben lernen“, erzählt Montasar. Inzwischen klappt es schon einigermaßen mit den lateinischen Buchstaben. Aber sie sehen ein bisschen verschnörkelt aus, erinnern an die Schriftzeichen, die Montasar in der Schule im Irak gelernt hat. Lena hatte schon in ihrer serbischen Heimat Deutsch-Unterricht. Stolz berichtet sie: „Ich kann jetzt Englisch, Deutsch, ein bisschen Russisch und Serbisch.“

Wie sieht Silke Knorr die Zukunft ihrer Schüler? „Man sollte nicht immer nur an das Abitur denken“, für viele könnte sie sich gut einen Job im Handwerk vorstellen. Außerdem brächten die Kinder oft Qualitäten mit, die in Deutschland teilweise etwas aus dem Blick geraten seien. „Die meisten jungen Menschen sind sehr gut erzogen, sehr freundlich.“ Denn in den Familien gebe es oft einen großen Zusammenhalt und liebevolle Unterstützung, sagt die Lehrerin.