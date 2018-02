Deutsch-türkische Beziehungen Auch nach Yücels Freilassung ist noch nicht alles in Ordnung

Freiheit für Deniz Yücel: Jetzt können sich die deutsch-türkischen Beziehungen normalisieren. Doch es hat sich Argwohn und Hass aufgestaut. Eine Analyse.

"Welt"-Journalist Deniz Yücel nach einem Jahr Haft wieder frei

Istanbul„Endlich!“, schreibt der Arbeitgeber von Deniz Yücel. Die deutsche Tageszeitung „Welt“ meldete am Freitagmittag mit, dass ihr Türkei-Korrespondent nach einem Jahr Untersuchungshaft nun das Gefängnis verlassen darf. Das teilte sein Anwalt mit.

Vor knapp einem Jahr war der 44-Jährige in Istanbul festgenommen und kurz darauf wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Bundesregierung hat die Freilassung von Yücel in der Türkei bestätigt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag in Berlin: „Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert.“ Er dankte der türkischen Justiz und sagte, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe sich in den letzten Tagen „intensiv bemüht, zu einer Lösung beizutragen“.

Gabriel geht fest davon aus, dass Yücel nach seiner Freilassung in der Türkei sehr bald das Land verlassen darf. Das sei sein Informationsstand, sagte Gabriel am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wir hoffen, dass das sehr schnell passieren kann.“ Gabriel betonte auch, dass es keine Gegenleistung von deutscher Seite für die bevorstehende Freilassung gegeben habe. Der Außenminister hatte zwei Mal geheim den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, um eine Verfahrensbeschleunigung für Yücel zu erzielen. „Wir sind sehr froh über diese Entscheidung des Gerichts“, sagte Gabriel.

Immer wieder hieß es, der Fall Yücel sei die Hauptlast in den bilateralen Beziehungen gewesen. Das stimmt. Umgekehrt wäre es falsch zu glauben, mit der Freilassung Yücels könnte die deutsch-türkische Freundschaft wieder aufleben, als sei nichts passiert.

Nazi-Vergleiche, Auftrittsverbote, Massenentlassungen: Die Liste des gegenseitigen Unbehagens ist immer noch lang. Und sie sollte Stück für Stück abgebaut werden.

Die Türkei muss deutlich machen, dass sie es wirklich ernst meint mit der Annäherung. Dazu gehört, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Minister nicht weiter auf ihren Nazi-Vergleichen beharren. Das macht sich in der türkischen Boulevard-Presse gut, allen anderen gingen solche Parolen von Anfang an gegen den Strich.

Glückwunsch an Deniz und an alle, die sich für ihn eingesetzt haben! Was für ein schönes Bild! #freedeniz pic.twitter.com/45WbYLKQfM — Cordt Schnibben (@schnibben) February 16, 2018

Auch nach der Freilassung Yücels laufen noch gegen tausende Menschen in der Türkei Verfahren oder sie sitzen ohne Anklage in Untersuchungshaft. Es gehört dazu, dass die Justiz nach dem vereitelten Putschversuch vom Juli 2016 die Hintermänner ausfindig machen will.

Will die Türkei hier jedoch den Eindruck vermeiden, der Rechtsstaat sei ausgehebelt, dann müssen die Verfahren beschleunigt werden. Verdächtige, gegen die kein eindeutiger schwerer Tatverdacht besteht, dürfen nicht monatelang in Untersuchungshaft bleiben – auch wenn das rechtlich möglich ist.

Hinzu kommt: Die Kritik an mangelnden rechtsstaatlichen Verfahren in der Türkei ist nicht unberechtigt. Vieles läuft derzeit schief im türkischen Staatsapparat. Das liegt auch daran, dass Erdogan das gesamte Staatswesen umkrempelt und ein Präsidialsystem einrichtet.