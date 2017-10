Die Folgen der deutschen Türkeipolitik

Schließlich will Kanzlerin Merkel die EU-Finanzhilfen für die Türkei auf Eis legen – und gleichzeitig einen Flüchtlingspakt mit der EU absichern, über den Ankara insgesamt drei Milliarden Euro aus Europa erhalten soll.

Diese Zweigleisigkeit füttert in der Türkei eine Propaganda, in der Deutschland als geheimer Feind der Türken gilt. Erdogan muss den radikalen Nationalisten in der Presse und in der Öffentlichkeit bloß in seiner eigenen Rhetorik folgen. Was er sagt, sickert wiederum ungefiltert in die Köpfe im türkischen Justizapparat. So einfach kann türkische Innenpolitik sein – mit Hilfe aus Deutschland.

Die Folgen sind gravierend. Wo Deutschland als Staatsfeind und Terrorunterstützer gilt, sind Deutsche in Anatolien erst recht verdächtig. Und Türken sind wachsam, wenn es um mögliche Staatsfeinde geht. Viel zu wachsam.

Wie sehr, zeigt der Fall von Peter Steudtner. Das wahre Vergehen des Menschenrechtlers war wohl kaum, dass er in seinem Seminar Hinweise zum Datenschutz gegeben hatte. Sondern dass sie schlicht den falschen Übersetzer für die internationale Teilnehmergruppe engagiert hatten. Dieser gilt als glühender türkischer Nationalist. Ein Blick auf seine Facebook-Seite hätte genügt, um das herauszufinden. Der Dolmetscher muss während seiner Arbeit derart vor Wut geschäumt haben, dass er die Polizei rief.

Man kann sich vorstellen, was er am Telefonat gesagt haben muss: Hier ist eine Gruppe Staatsfeinde im Land und plant mithilfe eines Deutschen den nächsten Umsturz. Das wiederum führte zum vorauseilenden Gehorsam der eingreifenden Beamten, inklusive U-Haft und Terrorvorwurf.

Keine Frage: Die Verhaftungen von Steudtner, Yücel sowie zahlreichen anderen sind tragisch und die Vorwürfe gegen sie an den Haaren herbeigezogen. Aber: Das Narrativ, dass die Deutschen und der Westen letztlich die Türkei „angreifen“ wollen, haben wir uns zum Teil auch selbst zuzuschreiben.