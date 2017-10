Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Türkische Justiz unter Druck

Die extrem harte Gangart führt zu einem vorauseilenden Gehorsam in der Justiz. Erdogan muss die Richter und Staatsanwälte gar nicht kontrollieren. Sie kontrollieren sich selbst. Man muss dazu sagen: Selbst der größte Teil der türkischen Opposition ist überzeugt, dass Gülenisten hinter dem Putschversuch im vergangenen Jahr stecken. Das erhöht aus Sicht der türkischen Strafverfolgungsbehörden allerdings nur den Druck, möglichst viele Resultate zu liefern – in der Hoffnung, dass der richtige oder die richtigen schon dabei sein werden.

Viele westliche Regierungen haben das harte Vorgehen zu recht kritisiert. Die Bundesregierung ging dabei wohl einen Schritt zu weit: Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, sagte im März, die Türkei habe Deutschland nicht überzeugen können, dass Gülen hinter dem Putschversuch gesteckt haben könnte. Auch sei die Gülen-Bewegung nicht wie behauptet eine islamisch-extremistische oder gar terroristische Bewegung, sondern eine „zivile Vereinigung zur religiösen und säkularen Weiterbildung.“

Eine unglaublich dumme Aussage, angesichts der Warnungen vor dieser Gruppe, der seit Jahren umstürzlerische Triebe nachgesagt werden. Und gleichzeitig eine Begründung dafür, dass derzeit so viele Deutsche in türkischen Gefängnissen sitzen.

Verantwortlich dafür ist neben dem unterwürfigen türkischen Justizapparat eine hysterische und unüberlegte Türkeipolitik aus Berlin. Ein paar Beispiele: Im Wahlkampf hieß es, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollten abgebrochen werden. Mutmaßliche Putschisten aus der Gülen-Bewegung, gegen die zum Teil schwerwiegende Hinweise vorliegen, werden mehr oder weniger offen von Berlin gedeckt, indem sie hierzulande Asyl erhalten. Waffenlieferungen an die Türkei sollen möglichst komplett untersagt werden – und anschließend beschweren sich Regierung und Opposition, wenn die Türkei sich ein russisches Waffensystem besorgt.

Hinzu kommen Demonstrationen von Anhängern der verbotenen PKK in deutschen Städten, bei denen – ebenfalls verbotene – Flaggen des PKK-Gründers Öcalan geschwenkt werden. Die PKK hat in der Türkei durch Terrorattacken 40.000 Menschen umgebracht. In Deutschland werben sie um Geld für die Planung dieser Attentate, das belegt der Bundesverfassungsschutz seit mehreren Jahren.