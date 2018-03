 Deutscher Arbeitsmarkt: Migranten brauchen längerfristig Hilfe

Die Erwerbslosenquote von Migranten ist fast doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Auch bereits länger in Deutschland lebende Migranten und Zuwanderer mit Berufsabschluss finden oft keinen guten Job.

Fast alle Migrantengruppen stoßen einer Studie zufolge „auf größere Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche als (...) vergleichbare Personen ohne Migrationshintergrund“. (Foto: dpa) Bundesagentur für Arbeit

DüsseldorfAuf dem deutschen Arbeitsmarkt sind auch bereits länger in Deutschland lebende Migranten benachteiligt. Sie müssten deshalb gezielt gefördert werden, forderten Wissenschaftler des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer am Mittwoch in Düsseldorf vorgelegten Studie. Die Erwerbslosenquote von Migranten liegt demnach insgesamt bei fast zehn Prozent und damit etwa doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung.

Die Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Arbeit finden, haben laut der Untersuchung zudem häufig weniger angesehene Jobs. Selbst unter den qualifizierten Einwanderern mit Berufsabschluss sei der Anteil prekär Beschäftigter vergleichsweise hoch. In Deutschland haben 16,5 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund.

Fast alle Migrantengruppen stoßen der Studie zufolge „auf größere Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche als in Alter, Bildung und weiteren Eigenschaften vergleichbare Personen ohne Migrationshintergrund“. Lediglich Einwanderer aus West- und Nordeuropa seien nicht mehr und nicht weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als die übrige Bevölkerung. Sie erreichten auch gleichwertige oder bessere Positionen und seien mit ähnlicher oder geringerer Wahrscheinlichkeit atypisch beschäftigt.

Die WSI-Expertinnen Jutta Höhne und Karin Schulze Buschhoff forderten angesichts der Studienergebnisse, auch bereits länger in Deutschland lebende Migranten besser zu fördern. Es sei notwendig, „nicht nur Neuzuwanderung zu fördern und zu regeln“, sondern die Aufmerksamkeit sehr stark auch auf eine bessere Unterstützung der bereits seit langem in Deutschland lebenden Migranten zu richten, erklärten die beiden Wissenschaftlerinnen.