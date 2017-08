 Deutschlandtrend: Merkel verliert an Zustimmung

Angela Merkel Die Bundeskanzlerin verliert bei den Wählern an Sympathie. (Foto: Reuters)

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat während ihres Urlaubs an Beliebtheit eingebüßt: Laut dem am Mittwoch veröffentlichten ARD-DeutschlandTrend verlor sie in der Zustimmung zehn Punkte im Vergleich zum Vormonat und kommt noch auf 59 Prozent. An der Spitze der Sympathie-Skala liegen Finanzminister Wolfgang Schäuble (64 Prozent, minus eins) und Außenminister Sigmar Gabriel (63 Prozent, minus drei). SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erreicht mit 33 Prozent (minus vier) seinen bisher niedrigsten Wert bei einer Befragung von Infratest dimap.

Auch in der Kanzlerpräferenz büßt Merkel ein: 52 Prozent (minus 5) der Deutschen würden sich in einer Direktwahl für sie entscheiden, 30 Prozent (plus zwei) für Schulz. 49 Prozent (plus zwei) der Befragten sprechen sich für eine Unions-geführte Bundesregierung aus, 38 Prozent (plus zwei) wünschen dagegen eine Koalition unter SPD-Führung.

Würde am Sonntag der Bundestag gewählt, könnte die Union wie im DeutschlandTrend von Anfang Juli mit 39 Prozent der Stimmen rechnen. Die SPD legt um einen Punkt auf 24 Prozent zu. Drittstärkste Kraft wäre die Linke mit unverändert neun Prozent. FDP und AfD büßen je einen Punkt auf acht Prozent ein und liegen damit gleichauf mit den Grünen.

Infratest dimap interviewte für die Sonntagsfrage 1505 Wahlberechtigte vom 4. bis 8. August. Für die anderen Fragen wurden 1005 Personen am 7. und 8. August befragt.