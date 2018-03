Deutschlandtrend SPD fällt in Umfrage auf 16 Prozent – nur Gabriel kommt gut weg

Wären am Sonntag Wahlen, würde die SPD nur einen Hauch besser abschneiden als die AfD. Sigmar Gabriels Popularität tut das keinen Abbruch.

54 Prozent der Deutschen hätte den SPD-Politiker bei einer erneuten GroKo gerne weiter im Amt des Außenministers. (Foto: dpa) Sigmar Gabriel

BerlinDie SPD ist in einer aktuellen Umfrage auf ein Rekordtief abgesackt. Nach den jüngsten Personalquerelen kommt die Partei in einem ARD-Deutschlandtrend Extra nur noch auf 16 Prozent. Das sind zwei Punkte weniger als Anfang Februar.

In der Erhebung von Infratest Dimap liegen die Sozialdemokraten damit nur noch knapp vor der AfD, die sich um einen Punkt auf 15 Prozent verbesserte. Die Union erreicht unverändert 33 Prozent.

Die FDP verliert einen Punkt und landet bei neun Prozent. Die Linke bleibt stabil bei elf Prozent; die Grünen verbessern sich um zwei Punkte auf 13 Prozent.

Die Umfrage wurde vom 13. bis zum 15. Februar erhoben, also nach dem Verzicht von Martin Schulz auf das Amt des Außenministers. Der SPD-Chef war am Dienstag auch vom Parteivorsitz zurückgetreten, als Nachfolgerin hatten die SPD-Spitzengremien Fraktionschefin Andrea Nahles nominiert. Bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 22. April führt der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz die SPD kommissarisch.

Die Chancen von Nahles werden in der Bevölkerung allerdings zwiespältig beurteilt. Dem Deutschlandtrend zufolge sind nur 33 Prozent der Befragten der Meinung, dass Nahles dazu in der Lage wäre, die SPD wieder zu einen und nach vorne zu bringen; 47 Prozent glauben dies nicht.

Die SPD-Anhänger sind bei der Frage etwas optimistischer: 48 Prozent meinen, Nahles könne dies gelingen, 41 Prozent sehen das anders.

Der Rückzug von Schulz wird allgemein begrüßt. Laut Umfrage halten es 78 Prozent der Befragten für richtig, dass er vom SPD-Parteivorsitz zurückgetreten ist und auch nicht Außenminister wird. 14 Prozent finden das nicht richtig. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent der Deutschen wünscht indes, dass der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel in einer möglichen neuen großen Koalition Außenminister bleibt. Das ergab eine Umfrage von Kantar Emnid für die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch DGB-Chef Reiner Hoffmann macht sich dafür stark, dass die SPD dem geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auch in einer Neuauflage der großen Koalition eine wichtige Funktion überträgt. Welche Aufgabe dies sei, müsse die Partei intern entscheiden, sagte Hoffmann der „Berliner Zeitung“. „Aber dass Sigmar Gabriel in der Politik gebraucht wird, das ist doch sehr naheliegend“, betonte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). „Ich finde, auf so ein Pfund sollte nicht verzichtet werden.“ In den Augen der Bevölkerung sei Gabriel als Außenminister der beliebteste SPD-Politiker.

Zudem habe er in seiner Zeit als Parteichef sehr viel getan, um SPD und Gewerkschaften wieder miteinander zu versöhnen. „Unter Gabriels Vorsitz haben wir große Schritte aufeinander zu gemacht“, sagte Hoffmann. „Es war Gabriel, der als SPD-Chef gesagt hat, dass das Verhältnis zwischen der Partei und den Gewerkschaften nie wieder so angespannt sein darf wie zu Zeiten der Agenda 2010.“