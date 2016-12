Während des Großeinsatzes lief das Alltagsgeschäft weiter

Parallel – und mit Unterstützung der Freiwilligen sowie der Hilfsorganisationen – lief das Alltagsgeschäft weiter in der Dreieinhalbmillionenstadt: Brandbekämpfung, Bergung von Autos nach Unfällen, Rettungswagenfahrten zu Patienten, denen nicht wohl ist.

Regulärer Schichtwechsel bei der Feuerwehr ist erst morgens um sieben. Dann haben die Rettungssanitäter mindestens zwölf Stunden Dienst hinter sich, die Kollegen auf den Löschfahrzeugen – die zwischendurch meist die Chance auf etwas Ruhe haben – 24. Dieser Dienstplan sei der knappen Personaldecke geschuldet, sagt Gerling. 1.400 Einsätze fahren seine Kollegen an einem normalen Tag, 80 Prozent davon im Rettungsdienst. Die Zahl der Notrufe sei dreimal so groß wie die der Einsätze.

Justus Münster klingt am Dienstagmittag erstaunlich aufgeräumt angesichts der Nacht, die hinter ihm liegt. Der evangelische Pfarrer ist leitender Notfallseelsorger des Landes Berlin. Das ist seine eine halbe Stelle; mit der anderen halben ist er als Seelsorger bei den Berliner Flughäfen beschäftigt. Münster ist der Erste in der Telefonkette, die am Montagabend planmäßig aktiviert wurde. Gegen 21 Uhr bekam er den Anruf von der Feuerwehr, kurz danach waren 17 Notfallseelsorger am Tatort. 17 von etwa 150 Ehrenamtlichen aus acht Organisationen: den beiden Kirchen, den fünf Hilfsorganisationen wie Johanniter und, neuerdings, einer muslimischen Seelsorge.

„Wir haben mehr als 50 Menschen vor Ort betreut“, sagt Münster. Vor allem Augenzeugen und Angehörige, die von Feuerwehr und Polizei zu schnell eingerichteten, abgeschirmten Orten um den Breitscheidplatz gebracht worden seien. Jeder reagiere anders auf so eine Katastrophe. Manche seien unendlich traurig, in anderen koche die Wut, wieder andere „sinken in einer Ohnmacht und Fassungslosigkeit zusammen“.

Die Seelsorger halten ihnen die Hand oder bieten die Schulter, hören zu, reden oder schweigen. Bessert das für die Betroffenen wirklich etwas inmitten einer solchen Katastrophe? „Ja, das ist uns bei allen gelungen“, resümiert Münster. Und dankt ebenfalls Polizei und Feuerwehr – für deren Professionalität, die sich eben auch in der schnellen Alarmierung des Kriseninterventionsteams gezeigt habe.

Gegen zwei Uhr in der Nacht sind die ehrenamtlichen Seelsorger nach Hause gefahren. Dafür haben zwei andere übernommen – bis morgens um fünf, falls noch jemand kommt, der nicht allein gelassen werden sollte.

Nun muss den Helfern geholfen werden. „Auch unsere Seele ist nicht aus Teflon“, sagt Münster. Es gebe Seelsorge für Seelsorger. Einzelsupervision sei jederzeit möglich, Gruppensupervision ohnehin vorgesehen. Damit die Beteiligten irgendwie ertragen, was schon für Unbeteiligte schwer zu ertragen ist.