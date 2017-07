„Geht nicht, dass sich die Autoindustrie rechtsfreien Raum schafft“

Horst Seehofer. „Autoindustrie hat einen mächtigen Imageschaden für eine Schlüsselindustrie in Deutschland verursacht. Und zwar weltweit.“ (Foto: dpa)

Seehofer betonte, wichtig sei zunächst, die Vorwürfe um die Manipulation von Abgaswerten aufzuklären. Bislang wisse man immer noch nicht, wer die Verantwortung dafür trage. Als Konsequenz verlangte der CSU-Chef einen angemessenen Schadenersatz für die Verbraucher und strafrechtliche Konsequenzen.

Der Vize-Chef der Unions-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs (CDU), fordert klare Ansagen an die Autokonzerne. „Der Gipfel muss klar machen, dass es überhaupt nicht geht, dass sich die Autoindustrie einen rechtsfreien Raum schafft und macht, was sie will. Das ist Betrug am Käufer“, sagte Fuchs dem Handelsblatt.

„Die Hersteller müssen dafür sorgen, dass das in Ordnung gebracht wird.“ Die betroffenen Diesel-Fahrzeuge müssten schnell umgerüstet werden. Allerdings, betonte Fuchs, dürfe die Politik den Konzernen nicht vorschreiben, wie das zu erfolgen habe. „Ich halte nichts davon, wenn sich die Politik in technologische Fragen einmischt. Es geht darum, die technisch günstigste Lösung für die Umrüstung zu finden.“

Fuchs wies zugleich Überlegungen für eine zusätzliche Förderung für den Kauf schadstoffarmer Diesel-Fahrzeuge, wie sie von Seehofer und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ins Spiel gebracht wurden, klar zurück. „Ich bin gegen jede Art von Subvention“, sagte er. „Es ist Sache der Autoindustrie, die Probleme zu lösen.“

Allerdings forderte Fuchs von den Gipfel-Teilnehmern auch eine Rückkehr „zu mehr Realitätsdenken“. Es sei doch Fakt, dass Diesel-Fahrzeuge weniger CO2 ausstießen als Benziner. „Fahrverbote sind deshalb völlig abwegig“, sagte der CDU-Politiker. „Kein Bus fährt ohne Diesel – wollen wir die alle verbieten? Wie kommt dann der Handwerksmeister zu seiner Arbeitsstelle?“, fragte Fuchs.

„Die Träumereien, dass wir schon bald auf E-Mobilität umstellen, können Sie doch komplett vergessen“, stellte er klar und fügte hinzu. „Woher soll denn der Strom für die Elektroautos kommen – aus französischen Atomkraftwerken oder etwa aus polnischen Kohlekraftwerken?“

Fuchs verteidigte überdies Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die wegen ihrer Nichtteilnahme am Gipfel in der Kritik steht: „Die Kanzlerin muss nicht überall dabei sein“, betonte er. Es sei Aufgabe der Fachminister, den Gipfel zu veranstalten und von den Konzernen Zusagen einzufordern. „Wenn es notwendig ist, wird sich auch Frau Merkel zu gegebener Zeit einschalten“, so Fuchs.

Fragen und Antworten zur Mercedes-Umrüstung Um welche Autos geht es? Fast jede Modellreihe der Schwaben ist von dem Rückruf betroffen, so verbreitet sind die beiden Turbodiesel-Modellfamilien, um die es geht. Intern werden sie mit OM (für Öl-Motor) abgekürzt. Bei dem OM 642 handelt es sich um einen V6-Turbodiesel mit drei Liter Hubraum, bei dem OM 651 um einen Vierzylinder mit 1,8 oder 2,1 Liter Hubraum.

Was kommt auf die Besitzer zu? Halter betroffener Dieselmodelle werden bei der freiwilligen Rückrufaktion vom Hersteller direkt angeschrieben und gebeten, sich mit ihrer Vertragswerkstatt wegen eines Termins in Verbindung zu setzen. Die Autos erhalten dann eine neue Software, die für niedrigere Stickoxid-Emissionen sorgen soll. Die Umsetzung der Nachbesserung wird sich auch wegen der Menge der betroffenen Fahrzeuge bis weit in das kommende Jahr ziehen. Die rund einstündige Maßnahme soll für Kunden kostenlos sein, verspricht der Daimler-Konzern, den das Ganze mindestens 220 Millionen Euro kosten wird.

Was wird technisch gemacht? Die Daimler-Ingenieure müssen zunächst die Stellschrauben in der Software für die Motorensteuerung finden, mit denen sich die Stickoxide reduzieren lassen. Da fast jedes Dieselmodell von dem Rückruf betroffen ist und sich die Autos sowohl bei der Motorenstärke als auch in der Getriebeart (Automatik- oder manuelle Schaltung) unterscheiden, müssen die Techniker Dutzende verschiedene Software-Updates entwickeln. Möglich werden soll die Reduktion der Schadstoffemission, indem man unter anderem die sogenannten Thermofenster anpasst. Bislang schaltet sich die Abgasreinigung ab, wenn bestimmte Außentemperaturen über- oder unterschritten werden.

Verbraucht das Auto danach mehr? Ob die Fahrzeuge nach dem Software-Update möglicherweise mehr verbrauchen, das kann derzeit niemand mit Sicherheit beantworten. ADAC-Messungen an umgerüsteten VW-Fahrzeugen zeigten einen erhöhten Kraftstoffverbrauch nach der Umrüstung. Es ist je nach Modell aber auch denkbar, dass der Verbrauch durch den Eingriff sogar sinkt.

Wäre eine Hardware-Umrüstung nicht besser? Das kann noch nicht endgültig beantwortet werden, klar aber ist: Reine Softwarelösungen sind für den Hersteller billiger und die Werkstattaufenthalte für die Kunden kürzer, als wenn neue Hardware eingebaut werden muss. Einige Experten halten reine Softwareänderungen an der Motorsteuerung zwar für nicht ausreichend. Andererseits würde sich bei älteren Dieselfahrzeugen eine große Hardwarelösung durch AdBlue-Einspritzung, bei der Stickoxide in Abgasen per Harnstoff-Einspritzung reduziert werden, nicht rechnen.

Was sind mögliche Negativfolgen einer Umrüstung? Greift man auf die Erfahrungen zurück, die Halter im Zuge von VW-Umrüstungen gesammelt haben, so muss klar sein: Jede Umrüstung stellt einen technischen Zustand her, der so vom Hersteller eigentlich nicht vorgesehen war. In puncto Verschleiß und Langzeitfolgen weist der ADAC darauf hin, dass noch Fragen zu Dauerhaltbarkeit, Systemeinbindung und Betriebssicherheit geklärt werden müssten. Wie das innerhalb weniger Monate für Hunderttausende Fahrzeug- und Motorisierungsvarianten geschehen soll, bleibt offen.

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hatte an Merkel appelliert, an dem Spitzentreffen am Mittwoch teilzunehmen. Merkel müsse den Diesel-Skandal und die Zukunft der Autoindustrie zur Chefsache machen, sagte Kahrs dem Handelsblatt. Alles andere wäre „verantwortungslos“.