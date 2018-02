Diesel-Nachrüstungen auf Kosten der Steuerzahler FDP-Politiker wirft Kanzlerin Merkel „Kuschelkurs mit der Autoindustrie“ vor

Bei der Treibstoff-Verbrennung in vielen Schiffsmotoren fällt auch giftiges Schwefeldioxid (SO2) an. In Autos und Lkws entsteht dieser Schadstoff aber nicht, was am Kraftstoff selbst liegt: Schiffsdiesel ist deutlich weniger raffiniert als etwa Pkw-Diesel oder Heizöl und enthält somit noch chemische Verbindungen, die bei der Verbrennung in Schadstoffe umgewandelt werden.